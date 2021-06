Für diese Rubrik bitten wir Denkspielerinnen und -spieler um Aufgabenvorschläge (E-Mail- bzw. Postadresse auf dieser Seite unten links). Für jede veröffentlichte Aufgabe gibt es als Dank und Anerkennung ein Buch. Das heutige Problem schickte uns Irene Wengler aus Gotha:

Da ist ein Kasten, ein würfelförmiger; Länge, Breite und Höhe betragen innen je 4 Zentimeter. Da sind des Weiteren 64 Stahlkugeln mit je 1 Zentimeter Durchmesser. Ist es möglich, diese Kugeln alle in besagtem Kasten so unterbringen, dass oben keine davon über den Rand hinausragt - und wenn ja: Wie und warum geht das? nd