Julia Trippo Foto: nd/Ulli Winkler

»Das beste Ressort der Welt« sei ihr Arbeitsplatz, sagt Julia Trippo mit einem Lächeln. »So lautet der Skype-Name unseres Ressorts«, fügt sie an, das stimme auch. Die 29-Jährige arbeitet seit vergangenem September im Online-Ressort und kümmert sich dort besonders gern um feministische und soziale Themen. Die liegen ihr, wenngleich es nicht bedeutet, dass sie sich ausschließlich damit beschäftigt. Ihre Arbeit ist vielfältig, reicht von der Pflege der verschiedenen Social-Media-Kanäle wie Twitter und Instagram über eigene Recherchen bis hin zum Bearbeiten diverser Texte. Darüber hinaus kümmert sie sich zwei Tage die Woche um den Berlin-Newsletter »Muckefuck«.

Julia liebt diese Arbeit, »sie bietet mir eine große Freiheit, lässt mich kreativ sein und vielerlei ausprobieren«. Nach ihrem Studium der Politikwissenschaften hat sie zunächst ein Volontariat bei einem kleinen Politikmagazin absolviert und danach als freie Redakteurin für eine Berliner Tageszeitung gearbeitet - eine Zeit des Lernens. In einer Jobbörse las sie in einer Anzeige von »nd«, dass eine Online-Redakteurin gesucht wird. Das reizte sie, auch weil das Anforderungsprofil genau dem entsprach, was sie gern machen wollte: mehr Feminismus, mehr Genderthemen, mehr queere Politik.

Dass das Schreiben mal zu ihrem Beruf werden könnte, zeichnete sich früh ab. Schon als kleines Mädchen schrieb sie Kurzgeschichten - zumeist über Hexen und Ponys. Bis heute hat sie eine Schwäche für beides. Auf die Idee, vielleicht später einmal als Journalistin zu arbeiten, kam Julia aber erst während eines Schülerpraktikums bei der »Märkischen Allgemeinen Zeitung« in Potsdam. »Das hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Außerdem fand ich es cool, dass man mit Schreiben Geld verdienen kann«, erinnert sie sich.

Ehe das Realität wurde, lebte sie erst einmal ein paar Jahre eine andere Leidenschaft aus: das Reisen. Als 16-Jährige zog Julia für ein halbes Jahr nach Frankreich, nach dem Abi reiste sie ein Jahr lang durch Australien. Drei Jahre studierte sie in den Niederlanden, ein Semester währenddessen in Spanien, ihren Master machte sie in England. Diese Zeit weitete nicht nur den Blick, sondern ließ sie auch Sprachen lernen. Englisch und Französisch spricht sie fließend, Niederländisch und Spanisch so gut, »dass ich locker durchkäme«.

Das Sprachtalent wie das Fernweh hat sie wohl von ihrer Oma geerbt, die als Dolmetscherin gearbeitet hat. Zu ihr und ihrem Großvater hat Julia ein besonders enges Verhältnis. »Sie sind für mich ganz besonders wichtige Personen«, sagt sie. Sie sind stolz auf die Enkelin, lesen aufmerksam ihre Beiträge, die sie von Freunden bekommen, die das »nd« abboniert haben.

Wenn Julia nach Stunden voller Konzentration am Schreibtisch Feierabend hat, dann braucht sie Bewegung: Mit Yoga, Pilates, Inlineskaten, Joggen oder Volleyballspielen hält sie sich fit. Und im Urlaub zieht es sie nach wie vor in die Welt hinaus, wo sie viele Freunde weiß.