»An Evening With Silk Sonic«, das neue Album von Bruno Mars and Anderson Paak klingt so, als hätte es die letzten 45 Jahre der Musikgeschichte nie gegeben. Mit einem Mal befindet man sich wieder lendentief in den tiefenentspannten 70ern, als Größen wie Earth, Wind & Fire, Barry White, Stevie Wonder und Lou Rawls den Soul erst mit zuckrigen, üppigen Arrangements ausstaffierten und ihn dann mit Seide (»Silk«) überzogen - Musik, die von der Tanzfläche direkt ins Schlafzimmer führte.

Solche Retrowerke, die nahtlos an vergangene Zeiten andocken, findet man heute in allen Genres. Wir, die Zuhörer, haben uns daran gewöhnt, dass wir neu erschienene Alben reflexhaft mit den Worten kommentieren: »Das klingt doch wie …« Dies war mal anders. Jüngere Generationen grenzten sich von älteren dadurch ab, dass sie neuen, ungewohnten Klängen lauschten. Wobei »Generation« in diesem Zusammenhang eine Altersdifferenz von fünf bis sieben Jahren meinte. Denn es ging ja nicht nur darum, ein Zeichen gegenüber verständnislosen Eltern und Lehrern zu setzen, sondern auch darum, den älteren Geschwistern zu zeigen, dass sie hoffnungslos rückständig und uncool waren. Fünf Jahre, das war der Unterschied zwischen Buddy Holly und den Beatles, zwischen »She loves you« und »Helter skelter«.

Auch Elvis Costello war Ende der 70er mit neuer Musik bekannt geworden. Umso größer war die Überraschung, ja Konsterniertheit, als Costello 1981 in Nashville Lieder von Country-Legenden wie Hank Williams und Merle Haggard einsang. Zu jener Zeit gaben solche Lagerfeuer-Wandergitarren-Songs allenfalls noch Stoff für Witze her. Legendär ist jene Szene aus den »Blues Brothers« (1980), in der eine rustikale Barbesitzerin stolz hervorhebt: »Wir haben beides: Country und Western.« Ein Fall für Historiker. Diese Musik war derart weit von der Gegenwart entfernt, dass sie nicht einmal als Reibungsfläche für familiäre Konflikte taugte. Country, das hörten nicht die Eltern, sondern die Großeltern.

Entsprechend zwiespältig waren die Kritiken zum Album »Almost Blue«. Dies lag auch daran, dass Costello den alten Weisen nichts Neues hinzufügte. Die Instrumentierung und Arrangements hätten nicht traditioneller sein können. Costello hatte sich nicht nur vom New Wave verabschiedet, sondern auch vom Anspruch, moderne Musik zu kreieren. Was würde seine Anhängerschaft sagen? Sie war begeistert. Damit hatte er einen Präzedenzfall geschaffen: Für sein nächstes Album verpflichtete er den Beatles-Tontechniker Geoff Emerick als Produzenten - so wurde »Imperial Bedroom« sein »Abbey Road«.

Seitdem hat Costello nicht mehr damit aufgehört, sich die Stile und Sounds von gestern zu eigen zu machen. 1998 spielte er mit Burt Bacharach gar ein klassisches Orchester-Popwerk ein (»Painted From Memory«). Da hatte die Fachzeitschrift »Spex« ihren Untertitel »Musik zur Zeit« längst aufgegeben. Spätestens mit dem Schlager- und Easy-Listening-Revival Mitte der 90er hätte es ihr ohnehin niemand mehr abgenommen. Bei Musik ging es nicht länger um ein identitätsstiftendes »Talking ’bout my Generation« (The Who), sondern um ein einsames Stöbern in den endlosen Archiven der Musikgeschichte, bei denen sich Künstler wie Beck im Eklektizismus verloren. Als Tocotronic 1995 »Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein« sangen, klang dies fast wie ein Hilferuf.

Bruno Mars and Anderson Paak haben diesen Ruf vernommen. Wo generationsvereinende Gegenwartsmusik nicht mehr möglich ist, hilft nur die konsequente Wiederaufbereitung klassischer Epochen. Dabei verklärt und verzerrt sich natürlich einiges. »An Evening With Silk Sonic« ist das manieristischste Album des Jahres 2021. In Songs wie »Leave the door open«, »After last night« und »Blast off« präsentieren sie eine schamlos idealisierte und geschönte Version der 70er, rührselig, kitschig, beseelt. Und das ist auch gut so. Wenn wir schon im Jetzt nicht mehr zusammenfinden, so doch wenigstens in einer wiederbelebten Vergangenheit.

