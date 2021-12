Foto: dpa/Silas Stein

Bei der Rüstungsexportkontrolle versagt Deutschland seit Jahren. Die deutsche Bundesregierung will es so. Journalist*innen und Menschenrechtsaktivist*innen werden nicht müde, immer neue Fälle aufzuzeigen, in denen der Gewinn deutscher Aktionär*innen zu großen Anteilen daraus entsteht, dass Rüstungsexportkontrollen umgangen werden.

Die Firma Heckler & Koch produziert in Lizenz das G36-Gewehr in Mexiko, Hensoldt Sensortechnik für Drohnen in Südafrika. So kommen die Unternehmen darum herum, deutsche Rüstungsexportkontrollen einzuhalten. Von deutschem Boden geht dabei schließlich kein Krieg aus, denn man liefert nur Wissen, um Produkte herzustellen, die Geld in die Taschen von Aktionär*innen spülen, so die Sicht der Unternehmen.

Wer den Abzug drückt, ist dabei nachrangig. Es gelingt, dauerhaft darüber hinwegzutäuschen, wie viel Blut an jedem Cent des Aktienanteils klebt. Abhilfe ist nötig. Die Bundesregierung führte im Ernährungsbereich das Ampelsystem ein, das die potenziell gesundheitsschädlichen Anteile von Lebensmitteln anzeigt.

Eine solche Kennzeichnung sollte auch bei den Waffenschmieden her, am besten direkt am Aktienkurs, auf den Kontoauszügen und täglich als Bildmeldung auf den Smartphones der Aktionär*innen.