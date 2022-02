Was macht die Beobachtung von Gewalt in der Familie mit Kindern? Häufig finden sie mit ihren Gefühlen zu wenig Aufmerksamkeit. Foto: Photocase/derBoB

»Unsere Erfahrung ist: Das Thema wird zu lax gehandhabt«, sagt Sarah Trentzsch. Sie ist Koordinatorin der Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen - kurz BIG. Der Verein steht für die andere Seite der offiziellen Zahlen zu Beziehungsgewalt in Berlin. Diese Zahlen allein sind so hoch wie beängstigend: Knapp 15.000 Fälle von Gewalt in Familien und Partnerschaften hat die Berliner Polizei für das Jahr 2021 erfasst. Etwa zwei Drittel der Betroffenen sind Frauen; 2000 Minderjährige bis 17 Jahre sowie 3600 Männer wurden erfasst.

Das eigentlich Erschreckende daran ist, dass die Zahlen gleichbleibend hoch sind - und dies seit Jahren. Hinzu kommt: »Der große Dunkelbereich taucht gar nicht auf«, sagt Trentzsch zu »nd«. Dazu hat auch die Pandemie beigetragen. Viele Gewalttaten werden aus Angst nicht gemeldet, und gerade Kinder und Jugendliche kennen ihre Rechte und Möglichkeiten nicht. »Zu uns kommen die, die sich nicht direkt an die Polizei wenden, viele, die anonym bleiben wollen«, so die Sozialpsychologin. Ihr Verein bietet sowohl telefonische als auch aufsuchende Beratung an, in besonders schweren Fällen gibt es eine Sicherheitsberatung in Kooperation mit dem Landeskriminalamt. Täter sind nach Statistiken der Polizei in den allermeisten Fällen Männer, also Ehemänner, Väter und Partner.

Sarah Trentzsch will in dem Zusammenhang »über einige Grundkonflikte in der Bekämpfung häuslicher Gewalt aufklären«. Es sei vor allem »erschütternd«, wie wenig Augenmerk auf die Situation der von Beziehungsgewalt betroffenen Kinder gerichtet werde. Diese sind nicht immer unmittelbar Opfer, aber vielfach Zeug*innen häuslicher Gewalt. Und das macht sie aus Sicht der BIG-Mitarbeiter*innen eben auch zu Opfern, nicht immer physisch, aber emotional.

Trentzsch beschreibt eine Szene: »Eine junge Frau - nennen wir sie Nora - öffnet ihre Tür nur einen Spaltbreit, damit ihr Exfreund aufhört, Sturm zu klingeln. Der Spalt reicht ihm, um die Tür ganz aufzutreten. Er schubst Nora in die Wohnung und drückt sie mit einem Arm am Kehlkopf an die Wand. Nora bekommt keine Luft mehr. Ihre kleine Tochter - nennen wir sie Leo - wird von Lärm und unterdrückten Schreien aufgeschreckt und springt aus dem Bett. Sie steht im Türrahmen zum Flur, als ihr Vater ihrer Mutter droht, sie totzuschlagen, wenn sie noch einmal zur Polizei geht.«

Was macht die Szene mit Leo? Die Beobachtung von Gewalt gegenüber der Hauptbezugsperson sei existenziell bedrohlich und extrem traumatisierend, erklärt Sarah Trentzsch. Wird Beziehungsgewalt der Polizei gemeldet, ist diese zwar dazu angehalten, im Fall von involvierten Kindern das Jugendamt hinzuziehen - theoretisch. Aber ihrer Erfahrung nach seien viele Beamt*innen, ob bei Polizei, Justiz oder Jugendamt, dafür nicht ausreichend sensibilisiert. »Wir hören dramatische Geschichten. Und der Fokus liegt fast ausschließlich auf der Frau. Aber die Kinder bekommen alles ungefiltert mit«, sagt Trentzsch. Im Fall von geteiltem Sorge- oder Umgangsrecht haben die Kinder auch weiterhin mit dem Täter Kontakt, der sie auf diese Weise als Zeug*in in das Geschehen involviert hat. »Das Kind kann das nicht reflektieren und einbetten. Jeder Versuch, zu verstehen und zu kompensieren, was diese Bedrohung hinterlässt, muss maximal überfordernd sein.«

Es sei vor diesem Hintergrund erschütternd, wie viele Fälle, in denen Kinder involviert sind, die Mitarbeiter*innen von Behörden »schleifen« lassen. Das meint auch, dass bei Sorgerechtsstreitigkeiten, die vor Familiengerichten verhandelt werden, der Aspekt von häuslicher Gewalt im Hinblick auf die Kinder nicht ausreichend beachtet wird. »Statt die Fälle schnell abzuhandeln, müsste sich viel mehr Zeit für Befragungen genommen werden. Es muss geprüft werden: Wie gefährlich ist die Situation wirklich?«

Trentzsch will keine Behörde oder kein bezirkliches Jugendamt pauschal verurteilen: Man erlebe auch viele engagierte Mitarbeiter*innen, betont die BIG-Koordinatorin. »Wir machen sehr schlechte Erfahrungen mit Polizei, Justiz und Jugendamt, aber auch sehr gute.« Das Problem sei »systemisch«, sagt sie. Es herrsche gesellschaftlich und auch in den bei Familiengewalt zuständigen Behörden zum einen die Vorstellung vor, dass die Kinder nicht berücksichtigt werden müssen, »weil sie das ja nicht mitbekommen«. Zudem werde den betroffenen Frauen häufig eine Mitschuld an der Situation gegeben. »Man schaut auf sie als Frauen, die nicht stark genug, die keine guten Mütter sind.« Ein Grund mag sein, dass Mitarbeiter*innen selbst keinen direkten Kontakt mit häuslicher Gewalt haben.

Klischees und Vorurteile bringen Hilfesuchende, die eigentlich gestärkt werden müssen, in eine fatale Situation. Aber auchjene, die meinen, Kinder zum Beispiel dadurch zu schützen, dass sie lieber nicht über das Geschehen sprechen, meint die Expertin. »Es ist besser, zu versuchen, es kindgerecht zu erklären.« Mit den Kindern sprechen, sie adressieren, auch weil sie sich »sofort verantwortlich fühlen« - dies sei überhaupt der Schlüssel zu einem sinnvollen Gewalt- und Opferschutz, ist sich Trentzsch sicher. Ein weiterer: das Hilfeangebot »nicht aufzuspalten zwischen Frauen und Kindern«.

Dies ist auch die Erfahrung der zwei Jugendpsychologinnen, die seit 2020 in Teilzeit ausschließlich Kinder und Jugendliche adressieren, mit denen BIG in Kontakt kommt. Ihre Arbeit beim Verein wird durch Spenden finanziert, 25 Stunden in der Woche stehen ihnen zusammen zur Verfügung. »Eigentlich brauchen wir mindestens drei halbe Stellen«, sagt die Koordinatorin. Nur eine der Fachberatungsstellen in Berlin verfügt über einen Kinderbereich: »Das ist natürlich viel zu wenig.«

Derzeit gibt es laut Senat 872 Schutzplätze für betroffene Frauen und ihre Kinder, davon 422 in den sieben Berliner Frauenhäusern, rund 300 in Zufluchtswohnungen und 145 in weiteren Wohnungen. Außerdem gebe es eine »Krisen- und Zufluchtsunterkunft« für bis zu fünf schwule, lesbische oder transsexuelle Menschen, die von Zwangsheirat, häuslicher Gewalt oder Gewalt im Namen der Ehre bedroht sind. Für 2022 sei die Eröffnung eines achten Frauenhauses mit 55 Plätzen für Frauen und ihre Kinder geplant, so der Senat. Pläne gebe es zudem auch für ein neuntes Frauenhaus, teilte zuletzt die Senatsverwaltung für Gleichstellung mit.

Der Verein Frauenzimmer, der Zufluchtswohnungen anbietet, hat ein besonderes Kinderprojekt entwickelt. Denn dem Großteil der Kinder oder Jugendlichen, die Gewalt erleben, fehlt es an Ansprechpersonen. Zu Hause, aber auch gegenüber Freunden oder Verwandten gibt es Ängste und Verunsicherung, sich anzuvertrauen. »Viele Kinder sind, wenn sie zu uns kommen, traurig und wissen nicht, warum. Auch nach dem Einzug in eine Zufluchtswohnung sind viele Kinder und Jugendliche ratlos, wie es weitergehen soll, und erleben ein Wirrwarr von Gefühlen«, so der Verein. Eine Psychologin kümmert sich daher ausschließlich um die Gefühle der Kinder.

»Wir brauchen einen neuen Standard«, sagt Sarah Trentzsch: »Wenn es um den Kontext häusliche Gewalt geht, muss ein Alarmlicht angehen. Alles muss ganz genau angeschaut werden.« Es gibt sie zwar, die Zuständigkeiten beim Jugendamt, die Zentralstelle für Opferschutz beim Landeskriminalamt. Und sie habe die Polizei als hilfreich erlebt, erzählt eine zweifache Mutter, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Andere Behörden wie das Jugendamt aber nicht. Im Gegenteil: »Man glaubt irgendwann, die haben recht, wenn man über Jahre von Mitarbeiterinnen vom Jugendamt erzählt bekommt, dass man selbst das Problem ist. Ich habe wirklich gedacht: Mit mir stimmt was nicht«, sagt sie. »Vor Gericht geht es plötzlich nicht mehr um die Gewalt, die ich erfahren habe, sondern darum, ob ich bindungstolerant bin, weil ich es den Kindern dennoch ermöglichen will, ihren Vater zu sehen.« Aber dieser nutze das schamlos aus, diskreditiere sie, wo er kann. Der Sorgerechtsstreit dauert an.

Die Kinder werden dazu nicht befragt. Dabei hätten sie womöglich viel dazu zu sagen.