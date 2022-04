Manche in der Linken wollen derzeit alle Spitzenposten neu besetzt sehen, folglich stehen auf Fraktionschef Dietmar Bartsch und die verbliebene Parteivorsitzende Janine Wissler unter Druck - am Mittwoch nahmen beide an einer Protestaktion der Linksfraktion gegen das von der Ampelkoalition geplante Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr teil.

Foto: Kay Nietfeld/dpa