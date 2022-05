Am Ende bleibt die Erkenntnis: Es ist doch nur ein Auto Foto: Flare Film/Michael Kotschi

Im Jahr 1992 erfand ein so win­di­ger wie fin­di­ger Auto­händ­ler in Texas ein Event, das spä­ter als »Hand on a Hard­bo­dy« eini­ge Berühmt­heit erlan­gen soll­te, ins­be­son­de­re als 2005 eine der Nach­fol­ge­ver­an­stal­tun­gen aus dem Ruder lief. Es han­delt sich dabei um einen Wett­be­werb, bei dem, so die schlich­te Idee, meh­re­re Kan­di­da­ten um einen Neu­wa­gen her­um­ste­hen, die­sen mit der Hand berüh­ren und der­je­ni­ge, der das am längs­ten durch­hält, gewinnt das Auto. Ein­mal pro Stun­de dür­fen die Kom­bat­tan­ten zur Toi­let­te, alle sechs Stun­den gibt es eine 15-minü­ti­ge Pau­se. Bereits 1997 erschien mit »Hands on a Hard­bo­dy« ein Doku­men­tar­film, der eine sol­che Ver­an­stal­tung beglei­te­te, spä­ter wur­de die Doku sogar als Musi­cal adap­tiert und unter ande­rem 2013 am Broad­way aufgeführt.

Nun hat der deut­sche Regis­seur Bas­ti­an Gün­ther aus dem Set­ting und der Eska­la­ti­ons­ge­schich­te einen Spiel­film mit dem Titel »One Of The­se Days« gemacht. Gün­ther setzt bei sei­ner Insze­nie­rung auf bei­na­he doku­men­ta­ri­schen Rea­lis­mus. Im Mit­tel­punkt sei­ner Geschich­te ste­hen der 30-jäh­ri­ge Kyle (Joe Cole), der als pre­kär beschäf­tig­te Ser­vice-Kraft an »Hands On«, wie das Event im Film heißt, teil­nimmt, um sei­ner Fami­lie mit Frau und klei­nem Sohn ein wenig aus der Armut zu hel­fen, sowie die 51-jäh­ri­ge Ver­an­stal­te­rin des Wett­be­werbs, Joan, die nicht nur mit einer geschei­ter­ten Affä­re und dem Fort­zug ihrer Toch­ter nach Flo­ri­da zu kämp­fen hat, son­dern zuneh­mend auch mit den aggres­si­ven Teil­neh­mern ihrer Klein­stadt-Show. Die Ver­an­stal­tung wird live im Fern­se­hen über­tra­gen, es gibt Par­tys und Fans, die das Spek­ta­kel beobachten.

Gün­thers Blick auf sei­ne Prot­ago­nis­ten ist düs­ter und pes­si­mis­tisch, und obwohl man­che Figu­ren zu ober­fläch­lich ange­legt sind und der Film oft etwas zu ver­liebt ist in sei­ne star­ke, aber letzt­lich auch bana­le Kapi­ta­lis­mus-Ana­lo­gie, kommt der Regis­seur einer plau­si­blen Refle­xi­on über die Zustän­de im Spät­ka­pi­ta­lis­mus beun­ru­hi­gend nahe. Denn in sei­ner Film­welt gibt es so wenig Hoff­nung wie in der rea­len, die Men­schen in ihr sind zuge­rich­te­te Kon­kur­renz­we­sen, denen ein Hau­fen Blech auf Rädern so viel bedeu­tet, dass sie bereit sind, dafür ihre Gesund­heit aufs Spiel zu set­zen, sich in der Öffent­lich­keit der Lächer­lich­keit preis­zu­ge­ben und sich schließ­lich sogar gegen­sei­tig an die Wäsche zu gehen. Sie sind kaum mehr als das, wozu der Markt und sei­ne Pro­fi­teu­re sie gemacht haben. Zugleich will­fäh­ri­ge Kun­den und Arbeits­skla­ven, besin­nungs­lo­se Mehr­wert­lie­fe­ran­ten, die sich längst ihrem Schick­sal erge­ben haben. Nie­man­dem geht es gut in die­ser Höl­le auf Erden, alle kämp­fen, in die­sem Fall buch­stäb­lich, bis zum Umfal­len um das klei­ne biss­chen Glück aus Blech und Gum­mi – und wie im Real Life kippt der exis­ten­zi­el­le Kon­kur­renz­kampf auch hier natur­ge­mäß fort­wäh­rend ins Kri­mi­nel­le bezie­hungs­wei­se hand­fest Gewalt­tä­ti­ge, Barbarische.

Kyles Exis­tenz ist eine ein­zi­ge Demü­ti­gung, und die zärt­li­che Bezie­hung zu Maria (Cal­lie Her­nan­dez) und dem gemein­sam Sohn reprä­sen­tiert zwar den ein­zi­gen Wohl­fühlort, aber selbst die­ses letz­te Refu­gi­um mensch­li­cher Warm­her­zig­keit ist den kapi­ta­lis­ti­schen Zumu­tun­gen aus­ge­lie­fert. Gün­ther zeigt die bei­den, wie sie nach dem Sex umge­hend wie­der zum The­ma kom­men: Mari­as Cou­sin bie­tet irgend­ei­nen schreck­li­chen Hilfs­job an, der zwang­haf­te Ver­kauf der eige­nen Arbeits­kraft über­nimmt nach voll­ende­ter Lust­tä­tig­keit wie­der das freud­lo­se Den­ken der noch nack­ten, war­men Protagonistenkörper.

Kurz bevor das Dra­ma sei­nen Lauf nimmt, kurz bevor Kyle nach schlaf­lo­sen Tagen mit den Hän­den am Truck, auf­ge­ben wird, sagt Maria ihrem völ­lig über­näch­tig­ten Mann: »Es ist nur ein Auto«, und die­ser Satz, so rein und wahr und schön er ist, wirkt in Gün­thers Film­welt wie eine voll­kom­me­ne Ver­rückt­heit, wie eine absur­de Unver­schämt­heit, wie Blas­phe­mie, Ver­rat – die waren­för­mi­ge Wirk­lich­keit in a nutshell.

»One Of The­se Days« zeigt schwit­zen­de Men­schen in einer eis­kal­ten Welt. Alles hier wird zur Far­ce, Soli­da­ri­tät gibt es als mensch­li­che Regung zwar noch, aller­dings nur noch als Funk­ti­on, etwa wenn die Teil­neh­mer gemein­sam ent­schei­den, mit den Hän­den am Wagen eini­ge Run­den um den­sel­ben zu dre­hen, um sich die Bei­ne zu ver­tre­ten. Auch die von einer Teil­neh­me­rin vor­ge­tra­ge­nen Bibel­ver­se oder das Absin­gen der Natio­nal­hym­ne sind nichts als hoh­les, nerv­tö­ten­des Geschnar­re, Pflicht­übun­gen. Für die­se Leu­te, die um ein Auto her­um­ste­hen und sich gegen­sei­tig belau­ern, ist nichts mehr geblie­ben als genau das: der ermü­den­de Tanz ums Blech­kalb. Nur in einer ein­zi­gen Sze­ne sind sich die Kon­kur­ren­ten nah, schim­mert so etwas wie die Mög­lich­keit, den gan­zen Wahn­sinn zu been­den: über­mü­det und ent­kräf­tet gera­ten sie in einen kol­lek­ti­ven, hys­te­ri­schen Lachanfall.

In die­ser Sze­ne kommt der Film zu sich, denn so wenig an der gan­zen Sache lus­tig ist, so sehr wird hier die neo­li­be­ra­le Lüge des Selb­st­op­ti­mie­rungs-Wahns, von der sich ja tat­säch­lich Mil­li­ar­den Men­schen haben ein­re­den las­sen, ihr Unbe­ha­gen und Unglück sei selbst­ver­schul­det und mit Fleiß, »Steh­ver­mö­gen«, Zuver­sicht, Anstren­gung und Gott­ver­trau­en könn­ten alle ihr Glück machen, als schlech­ter Witz aus­ge­stellt. Denn erfolg­reich, wohl­ha­bend und glück­lich sein, einen Truck gewin­nen, kön­nen unter kapi­ta­lis­ti­schen Bedin­gun­gen immer nur sehr weni­ge; in die­sem Fall nur eine*r. Und das alles ist, wo kein Anlass zur Revol­te, so doch immer­hin noch geeig­net zum kol­lek­ti­ven Lachkrampf.

»One Of These Days«: Deutschland/USA 2020, Regie: Bastian Günther. Mit: Carrie Preston, Joe Cole, Callie Hernandez, Chris Gann. 120 Minuten, Start: 19.5.