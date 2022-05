Geben viel Unterstützung und brauchen auch Unterstützung: Alleinziehende Foto: Simona Dietiker

Rund 2,6 Mil­lio­nen Men­schen sind in Deutsch­land allein­er­zie­hend, fast jede fünf­te Fami­lie. Für die­se Per­so­nen­grup­pe liegt das Armuts­ri­si­ko bei 43 Pro­zent, das macht aus ihnen die am meis­ten von Armut bedroh­te Bevöl­ke­rungs­grup­pe. Durch struk­tu­rel­le Mehr­fach­be­las­tung wie Beruf und Care­ar­beit ver­fü­gen Allein­er­zie­hen­de oft über gerin­ge finan­zi­el­le Mit­tel. Das macht sich in vie­len Lebens­be­rei­chen bemerk­bar, so ist auch der Zugang zu einer Rechts­be­ra­tung bei Fra­gen rund um Tren­nung und Fami­li­en­recht erschwert.

Da nied­rig­schwel­li­ge Bera­tungs­an­ge­bo­te bun­des­weit kaum vor­han­den sind, hat die Stif­tung Alltagsheld:innen die ers­te bun­des­wei­te kos­ten­freie Rechts­hot­line für Allein­er­zie­hen­de ins Leben geru­fen. »In den ver­gan­ge­nen Jah­ren ist zu beob­ach­ten, dass der Bedarf nach spe­zia­li­sier­ter Bera­tung in die­sem Rechts­be­reich deut­lich zuge­nom­men hat. Die Betreu­ung der gemein­sa­men Kin­der nach Tren­nung wird immer häu­fi­ger auch mit recht­li­chen Mit­teln aus­ge­tra­gen«, sagt Hei­di Thie­mann, geschäfts­füh­ren­de Vor­stän­din der Stif­tung Alltagsheld:innen.

Und wie groß der Bedarf ist, zeigt sich jetzt schon: Bis Mit­te August sind die halb­stün­di­gen Ter­mi­ne mit den Rechtsanwält*innen rest­los aus­ge­bucht – die Web­sei­te ist am 18. Mai online gegan­gen. Für die »Hot­line Fami­li­en­recht« wur­den zwei Anwält*innen und die tech­ni­sche Struk­tur wie etwa die Web­sei­te zur Ver­fü­gung gestellt. Staat­li­che Unter­stüt­zung gibt es bei feh­len­der oder nicht aus­rei­chen­der recht­li­cher Bera­tung von Allein­er­zie­hen­den noch nicht. Es gibt zwar loka­le Ver­bän­de und Ver­ei­ne, die Rechts­be­ra­tung anbie­ten, doch nur vor Ort. In Zei­ten von Coro­na oder im länd­li­chen Raum sind die­se recht­lich spe­zi­el­len Bera­tun­gen aber nicht für alle zugänglich.

Die Stif­tung Alltagsheld:innen will des­halb neue Wege gehen mit dem Pilot­pro­jekt. Auch das Hil­fe­te­le­fon »Gewalt gegen Frau­en« sei aus Struk­tu­ren ent­stan­den, die anfäng­lich von Ver­ei­nen und Pro­jek­ten initi­iert wur­den, so eine Spre­che­rin. Die Hoff­nung ist, dass die Bun­des­re­gie­rung auch ein Ange­bot für Allein­er­zie­hen­de mit Rechts­fra­gen auflegt.

www.hotline-familienrecht.de