Friedrich Merz Foto: dpa | Robert Michael

Der vorgeschlagene Kompromiss der CDU-Spitze im Streit um die Frauenquote kann bestenfalls als müder Versuch verstanden werden, die Partei weiblicher zu machen. Denn mit einem katastrophal niedrigen Frauenanteil von 26 Prozent in der Partei ist klar, dass die Macht bei den Christdemokraten männlich ist. Was jetzt vorgeschlagen wurde, ist einfach nur sinnbildlich für die Partei: Die Quote soll schrittweise, nur für spezielle Positionen und auf Zeit kommen. Bis 2025 soll sukzessiv eine 50-prozentige Frauenquote für Parteivorstände ab der Kreisebene eingeführt werden. Also schön langsam, dass ja niemand auf die Idee kommt, die CDU wäre progressiv.

Und dass die Einführung der Frauenquote nach fünf Jahren erstmal evaluiert werden soll, grenzt schon an Respektlosigkeit. Die Anschlussfrage wäre also, nach welchen Kriterien das evaluiert werden soll und wer diese Evaluation durchführt. Diese halbexistente Frauenquote könnte auf dem Parteitag im September beschlossen werden – ausgerechnet unter dem Parteivorsitzenden Friedrich Merz, für den die Quote stets »das zweitbeste Instrument« war.