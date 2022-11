Tech-Milliardär Musk in jungen Jahren

Totgesagte leben länger – das gilt derzeit auch für Twitter. Bis zur Veröffentlichung dieses Texts florierte der Kurznachrichtendienst mit Rekordnutzungszahlen, obwohl viele seiner User schon einen Abgesang auf ihn angestimmt hatten. Äußerungen ehemaliger Angestellter hatten die allgemeine Befürchtung befeuert, dass Twitter am vergangenen Wochenende aufgrund von Personalmangel zusammenbrechen könnte – zumal der neue Eigentümer Elon Musk die Büros im Silicon Valley aus Angst vor Sabotageakten geschlossen gehalten haben soll. Kurz nach der Übernahme der Plattform Ende Oktober hatte Tech-Milliardär Musk mehr als die Hälfte der 7500 Angestellten entlassen; viele weitere sogenannte Schlüsselkräfte wollten sich seiner Ankündigung »langer Arbeitszeiten mit hoher Intensität« nicht beugen und verließen das Unternehmen mit einer Abfindung. Derzeit soll deshalb nur noch ein kleiner Teil der ehemaligen Beschäftigten für Twitter tätig sein. Die von Musk gefeuerte Datenwissenschaftlerin Melissa Ingle, in einem am Freitag im »MIT Technology Review« publizierten Artikel zitiert wird, ist der Meinung, dass es »nicht mehr genug technische Expertise gebe, um die Seite am Laufen zu halten«.

Sicher lässt sich nur darüber spekulieren, was gerade hinter den Kulissen der Website vor sich geht – möglicherweise ist ein Zusammenbruch tatsächlich nicht mehr weit. Bisher allerdings gibt es auf Twitter keine Anzeichen einer Funktionsstörung. Das lässt auch eine andere Deutung zu: die von sinnloser Arbeit. Bei den tausenden Arbeitsstellen, die nun nicht mehr besetzt sind, könnte es sich um sogenannte Bullshit-Jobs gehandelt haben – ein Begriff, den der US-amerikanische Kulturanthropologe David Graeber (✝ 2020) prägte.

Graeber beschreibt in seinem 2018 erschienenen Buch »Bullshit Jobs« die gegenwärtige Arbeitswelt, in der es seinen Untersuchungen zufolge Millionen von Arbeitsstellen gibt, die von den jeweiligen Beschäftigten als unnütz empfunden werden – und legt nahe, dass sie dies auch sind. Man stelle sich verhältnismäßig gut bezahlte Arbeitnehmer vor, die im Büro oder im Homeoffice sitzen, Werbe-Postings verfassen oder in kafkaesker Manier Verwaltungsaufgaben erledigen, hunderte E-Mails versenden und zwischendurch Online-Schach spielen oder sich Unterwäsche-Fotos von Miranda Kerr anschauen. Braucht man die wirklich alle? Viele Bullshit-Jobs dienten Graeber zufolge lediglich dazu, die Posten der jeweils Vorgesetzten zu legitimieren. Sie sollten außerdem verschleiern, dass die Spitze des Unternehmens den größten Teil des erwirtschafteten Profits einstreiche, während die Löhne derer, die tatsächlich produzierende Arbeit für das Unternehmen verrichteten – zum Beispiel LKW-Fahrer oder Näherinnen – auf niedrigem Niveau gehalten werden. Folgt man Graebers Befund, liegt durchaus im Bereich des Vorstellbaren, dass Twitter auch nach dem Abgang vieler vermeintlicher Schlüsselkräfte problemlos funktioniert. Damit hätte auch Über-Kapitalist Musk Recht behalten, dem es allerdings im Unterschied zu Graeber nicht um eine Kritik der Verhältnisse, sondern um Profitmaximierung geht.

Nun kann man sich natürlich fragen, wer bei Twitter die Arbeitenden ganz unten sind – schließlich bieten soziale Medien kein materielles Produkt an, das sich mit Händen herstellen ließe. Das allerdings heißt nicht, dass nicht auch diese Unternehmen zahlreiche Menschen ausbeuten würden. Zu jenen gehören etwa Zehntausende meist von externen Dienstleistern in Billiglohnländern Beschäftigte, die die Inhalte der Plattformen auf Gewalt, Pornographie und Misshandlung überprüfen und in der Folge oftmals an posttraumatischen Belastungsstörungen leiden. Das ist noch schlimmer als Bullshit.