Weihnachten in der Notaufnahme ist für alle Beteiligten nicht schön. Foto: dpa

Eigentlich war es ein ganz normal aufregender 24. Dezember im letzten Jahr. Seit das Kind da ist, wird wieder Gewese darum gemacht, was man anzieht, welche Musik laufen soll, was gekocht wird, Deko. Davor war es jahrelang nur noch ein Abspulen von Gebräuchen gewesen, ohne sich Mühe mit der Performance zu geben. Als Geschenkpapier wurden alte Zeitungen benutzt, es gab keinen Weihnachtsbaum, geschweige denn einen Weihnachtskalender. Dieses Jahr sollte alles anders werden. Das Kind, noch keine drei Jahre alt, bekam ein Minihemd mit Miniklettverschlussfliege angezogen, Mutter im Kleid, Vater im grün-rot-karierten Holzfäller-Hemd. Unterm Weihnachtsbaum lag eine Tischdecke mit Schneeflockenmuster, damit die Geschenke auf den Fotos noch besser aussehen. Es lief eine extra bestellte Weihnachtsschallplatte.

Die Großeltern und sogar Uroma bespaßten das Kind abwechselnd. Es wurde eine Spielzeugseilbahn auf- und wieder abgebaut, das neue Kuscheltier mit Spinatknödeln gefüttert, Bücher wurden vorgelesen. Hauptsache, das Kind ist glücklich.

Irgendwann packten die Großeltern ihre Sachen und als die Tür ins Schloss fiel, ging das Drama los. Das Kind fing an, jämmerlich zu weinen. Aua, aua, irgendwas mit den Ohren. Wir trugen es den Flur hinauf und hinab. Stundenlang. Dann durfte es ausnahmsweise mit uns im Elternbett schlafen. Auch nicht gut. Aua, aua, Ohrenschmerzen, jetzt noch mit Kopfschmerzen. Es war Zeit, die nächste Eskalationsstufe zu zünden: Zäpfchen rein. Nichts passierte. Es war nun kurz nach 23 Uhr. Aus dem Wimmern war ein Schreien geworden. Nach fast drei Jahren Elternerfahrung waren wir bis hierhin noch im Ruhepuls geschlittert. Anruf in der Notaufnahme: alles voll, Weihnachtsabend, dies das, Corona, nur einer darf das Kind begleiten. Darf!

Schnick-schnack-schnuck, wie sonst immer? Die ganze gleichberechtigte Elternschaft war ab jetzt für die Tonne. In der Mutter bricht das Fürsorgeding durch: »Ich gehe!«

Nun bot schon die Ankunft in der Kindernotstation einen eindrucksvollen Anblick. Überall versehrte, jammernde, apathische, hustende, kotzende Kinder. Jedem Kind wurde eine Tüte, an deren Ende ein Plastikbecher geklebt war, in die Hand gedrückt, falls es sich übergeben musste. »Der Junge hat Ohrenschmerzen. Das brauchen wir nicht.« Unmissverständlich wurde uns klar gemacht, dass das egal sei: Becher ist Pflicht. Aber wo setzen wir uns hin? Die Auswahl zwischen Sodom und Gomorra. Neben der offenen Tuberkulose oder dem Rotavirus? Wir blieben vor dem Aquarium stehen und das Kind fragte, ob die Fische schliefen, weil das Licht im Becken aus war. Was ist mit den Ohrenschmerzen? Die seien noch da, auf jeden Fall. Die nächste Mutter (Mütteranteil: 80 Prozent), wurde aufgerufen. Prompt flippte eine andere aus. »Wir sitzen hier seit drei Stunden. Die kam erst nach uns rein!« Die Schwester hinter ihrem Tresen rief zurück: »Hier geht’s nach Priorität! Wer dran ist, bestimmen nicht Sie.« Okay, die Spielregeln waren klar: sitzen bleiben und Mund halten.

Ein Vater mit einem völlig apathischen Baby auf dem Arm stand in der Tür. Es esse und trinke seit heute morgen nicht. Keine fünf Minuten später wurde es stationär aufgenommen.

Mein Kind fing an, in die Tüte zu pusten und das Becher-Tüten-Konstrukt als Ballon durch den Raum zu schießen. Als Nächstes beging es den strategischen Fehler Nummer zwei: »Was machst du da?«, fragte es die strenge Schwester hinter der Scheibe. Zu Weihnachten habe es eine Seilbahn bekommen, erzählte das Kind. Okay, wir rutschten auf der Liste ganz ans Ende. »Was ist mit deinem Ohr?«, die Mutterstimme wurde leicht piepsig-hysterisch. Es war zwei Uhr nachts.

Nun fing das Kind auch noch an, die anderen Kinder vollzutexten. Mit einem Jungen, der angeblich Bauchschmerzen hatte, freundete es sich sogar an. Der Vater und ich vermuteten, dass es sich bei beiden Kindern um eine Weihnachtsanpassungsstörung handelte, weil auf einmal alles wieder gut war. Es wurde drei Uhr nachts. Das Kind machte überhaupt keine Anstalten, irgendeine Form von Erschöpfung oder gar Müdigkeit zu zeigen.

Auf einmal ging die Eingangsschiebetür auf. Es stürzten herein: eine wild um sich tretende, schreiende, spuckende Teenagerin und fünf (!) Polizisten, die versuchten, sie einzufangen. Unverzüglich wurde sie in einen Nebenraum verfrachtet und ab jetzt hörten wir alles nur durch die Wand: »Ihr verdammten Wichser, lasst mich los, ihr Schweine!« Bumms. Irgendetwas flog gegen die Wand. »Ich bleibe nicht hier, ihr scheißverdammten Arschlöcher.« Alle im Wartezimmer guckten sich ängstlich um, als wären sie nun Teil einer Geiselnahme. Ich dachte: Jetzt lernt das Kind alles, was es über das Prinzip Staatsmacht wissen muss. Wir blieben. Es rummste und knallte, auf einmal flog eine Tür auf, die Polizisten drückten das Mädchen auf eine Trage, die im Flur stand und hielten es fest. Hier sollte mal einer die Polizei rufen. Halt, die war ja schon da. Mir reichte es. Ich schnappte meinen Jungen, da war es kurz vor halb fünf, und rannte hinaus. Der Papa saß festgefroren im vor Stunden hastig gemieteten Auto. Das Kind schlief noch im Wagen ein und am nächsten Morgen fragte es als erstes, ob in der Seilbahn auch Hunde mitfahren könnten. Der erste Weihnachtsfeiertag konnte beginnen.