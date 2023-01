Foto: dpa | Paul Zinken

Ein Schwangerschaftsabbruch ist keine »Straftat gegen das Leben«, so wie momentan im Strafgesetzbuch geregelt. Direkt unter Mord und Totschlag steht derzeit der Paragraf 218, in dem Abtreibungen kriminalisiert, aber unter bestimmten Bedingungen nicht bestraft werden. Dass die Grünen-Bundesfrauenministerin Lisa Paus diesen Paragrafen jetzt abschaffen und eine Regelung für Schwangerschaftsabbrüche außerhalb des Strafgesetzbuches finden will, ist fortschrittlich. Bislang gibt es jedoch wenige konkrete Informationen, wann die Kommission für die Neuregelung eingesetzt werden soll.

Lisa Paus, MdB

Dies würde nicht nur das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung stärken, sondern könnte sich auch positiv auf die medizinische Grundversorgung auswirken. Denn die Ampel-Koalition arbeite »mit Hochdruck« daran, dass Schwangere vor Beratungskliniken nicht mehr belästigt werden sollen. Das wäre nicht nur für die Betroffenen wichtig, sondern auch für Ärzt*innen, die die derzeitige Situation bisher abgeschreckt hat, Abbrüche anzubieten. Eine flächendeckende Versorgung ist nämlich in Deutschland noch lange nicht gewährleistet.