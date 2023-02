15 Prozent fordert die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für die Beschäftigten der Deutschen Post. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Deutschland wird vermutlich schon bald seinen ersten richtigen Streik in diesem Jahr haben. Nachdem die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post gescheitert sind, leitet die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi nun eine Urabstimmung an. Sie hebt den Arbeitskampf damit auf eine neue Stufe – weg von ritualisierten Warnstreiks in Richtung eines unbefristeten Streiks.

Natürlich liegt der Grund für die Eskalation des Tarifkonflikts bei der Post auch bei der Verhandlungsführung der Konzernspitze, die trotz Rekordgewinnen ihren Beschäftigten kein akzeptables Angebot machte. Doch steckt hinter dem Arbeitskampf auch eine makroökonomische Gemengelage, die auch andere Tarifverhandlungen wieder rauer machen wird. Die extreme Inflation macht Druck auf die Gewerkschaften, möglichst hohe Abschlüsse zu erzielen, weil die Beschäftigten einen Inflationsausgleich brauchen. Letztlich geht es bei den Tarifverhandlungen also um die Verteilung der Krisenkosten. Deswegen kann es dieses Jahr auch noch zu weiteren unbefristeten Streiks kommen – etwa im öffentlichen Dienst. Das Streikjahr wird jetzt bei der Post eingeläutet.