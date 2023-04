Der Kreisverband von Sevim Dağdelen fordert von Sahra Wagenknecht »ein klares Bekenntnis zu unserer Partei«. Foto: IMAGO / IPON

Es rumort heftig bei der Linken in Bochum, dabei geht es um nicht bezahlte Mandatsträgerbeiträge der Bochumer Bundestagsabgeordneten Sevim Dağdelen und anderen Bochumer Kommunalpolitikern. Und um einen Richtungsstreit in dem 270 Mitglieder umfassenden Kreisverband (KV), der sich in vagen, aber trotzdem spürbaren Abspaltungstendenzen äußerte. Am vergangenen Donnerstag traf sich der Verband mit knapp 45 Mitgliedern zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Es sollte eine Resolution beschlossen werden, die ein langjähriges Mitglied im Vorfeld ausgearbeitet hatte.

Die Resolution mit dem Titel »Wer immer gehen will – wir bleiben zusammen!« wurde mit einer eindeutigen Mehrheit angenommen. Darin heißt es anfangs: »Die Linke steht an einem Scheideweg. Ihr droht die Spaltung. Sahra Wagenknecht kündigte öffentlich an, bis zum Ende des Jahres mitzuteilen, ob sie gemeinsam mit anderen aus der Linken eine neue Partei gründen wolle. Das schädigt unsere Partei.« Insbesondere jetzt seien »linke Gegenentwürfe für eine Politik der sozialen Gerechtigkeit, des Friedens und für die Erhaltung unserer natürlichen Lebensbedingungen« dringend nötig.

Das Bild, das Die Linke in Nordrhein-Westfalen und auch im Kreisverband Bochum seit Monaten abgibt, ist indes ein anderes. Die Partei ist zerstritten und, sollte sie so weitermachen, droht ihr gar der Zerfall. In Bochum ist man sich dessen bewusst und will diesen Zustand schnellstens ändern. »Wir müssen und wollen wieder zu mehr Einheitlichkeit kommen und sollten uns endlich zusammenreißen«, sagt etwa KV-Sprecher Moritz Müller im Gespräch mit dem »nd«. Er ist ein Ex-Mitarbeiter von Dağdelen.

Bevor es aber zu der Abstimmung über die Resolution kam, gab es eine mehr als zweistündige Debatte über ihren Inhalt. Keinen Erfolg hatte der anfänglich gestellte Antrag der Ko-Vorsitzenden der Bochumer Linken, der Kreissprecherin Mehtap Yildirim. Sie wollte erreichen, nicht über die Resolution abstimmen zu lassen. Als Grund habe Yildirim angeführt, dass Dağdelen anwesend sein solle bei solch einer weitreichenden Abstimmung. Sie weile aber, so erklärt es Müller weiter, wegen der Sitzungswoche des Bundestages in Berlin.

Der Schwebezustand der vergangenen Monate muss laut dem 32 Jahre alten Kreissprecher Müller enden. »Es braucht nun Einigkeit, ob und wie wir zusammen weitermachen möchten hier in Bochum. Dabei sollten wir uns auf Inhalte fokussieren«, sagt Müller, der im Gegensatz zu Yildirim für die Resolution stimmte. Er denkt, dass Die Linke im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands zu alter Stärke zurückkehren könnte, wenn sie sich konsequent auf die Kommunen ausrichte. »In den Stadträten wird gute Arbeit gemacht von den Fraktionen«. Daran gehöre es anzuknüpfen und mit einer inhaltlich guten Arbeit weiterzumachen.

Der Bochumer Resolution vorausgegangen war ein Beschluss des Landesvorstands gegen alle Spaltungsdrohungen prominenter Mitglieder. Damit sind unter anderem, aber vor allem, die NRW-Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht, Matthias W. Birkwald, Sevim Dağdelen, Andrej Hunko, Kathrin Vogler und Christian Leye gemeint. Diese hatten zuletzt immer wieder in Reden und Interviews Abspaltungsgerüchte befeuert.

Kürzlich hatte etwa »Der Spiegel« groß über Wagenknechts mögliche Parteipläne berichtet und mit ihr auch darüber gesprochen. »Ich glaube nicht, dass man in der Linken noch eine Veränderung des Kurses erreichen kann. Die Partei hat sich massiv verändert, bis in die Mitglieder«, sagte sie gegenüber dem Nachrichtenmagazin. Wagenknecht eckte zuletzt besonders mit ihren Positionen zum Ukraine-Krieg in ihrer Partei an. Zu ihren Plänen einer eigenen Parteigründung schweigt die frühere Ko-Bundesfraktionsvorsitzende jedoch.

Die Bochumer Linke will jedenfalls Klarheit und richtet einen Appell an die NRW-Bundesparlamentarier. »Wir erwarten von allen Bundestagsabgeordneten der Linken aus NRW, dass sie in persönlichen Erklärungen und in einem gemeinsamen Beschluss allen Andeutungen und Überlegungen über die Gründung einer anderen Partei öffentlich entgegentreten. Von allen, insbesondere von Sahra Wagenknecht, erwarten wir ohne Wenn und Aber ein klares Bekenntnis zu unserer Partei«, heißt es dazu in der Bochumer Resolution unmissverständlich.

In Bochum ist man sich sicher, dass nur die Parteibasis jetzt eine Spaltung der Partei verhindern könne. Der Kreisverband Bochum ruft deshalb alle Kreisverbände in NRW auf, seine Resolution zu unterstützen und sie mit ihren Delegierten auf dem Landesparteitag am 29. April in Dortmund als Beschluss der Landespartei zu übernehmen.