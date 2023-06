French the Kid macht Gangsta-Rap für die Gen Z

Man ist doch froh, dass es ihn gibt: French the Kid Foto: French the Kid

Plattenbau Die CD der Woche.

dasnd.de/plattenbau

»Hip-Hop übernachtet bei mir, wenn er mal in Deutschland ist / Er trinkt dann Pfefferminztee mit mir an meinem Küchentisch«, sangen Kinderzimmer Productions 2002. Solch ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten, den man länger nicht gesehen hat, kann interessant und verwirrend sein: Man merkt, was einen immer an ihm genervt hat, aber auch, was man an ihm geschätzt hat; positive Entwicklungen kommen ebenso zum Vorschein wie befremdende.

Und Hip-Hop hat sich ja ganz schön verändert: Mittlerweile heißt er Rap; seinen ursprünglichen kindlichen Spieltrieb hat er längst verloren, genauso wie die gut gelaunte Coolness, die er später entwickelte. Lange Zeit drehte sich dann alles für ihn ums Geldverdienen: Übertritt ins Erwachsenenleben. Das wurde auf Dauer zu anstrengend, weshalb er in letzter Zeit oft das Tempo runterfährt und hustensaftnarkotisiert komisches Zeug redet. Dann ertappt man sich dabei, auf die Uhr zu schauen, auf den Kalender: Wie lange bleibt der noch?

Das ist bei French the Kid zum Glück nicht der Fall. Im Gegenteil: Das neue Album des britischen Rappers hat das Zeug, selbst Skeptiker*innen von langsamem Autotune-Rap zu überzeugen. Denn gerade wer diesem Sound nicht allzu oft begegnet, kann ihn durchaus auch genießen, so wie das bei regionalen Akzenten der Fall ist. Da ist dieser hypersynkopierte Rhythmus (»Booooooom-zickizickzick«), der dem rasenden Stillstand des Spät-Spätkapitalismus eine Form gibt, und dazu die Raps, die, wie heute üblich, eher dem Daktylus/Anapäst entsprechen als dem früher üblichen Jambus/Trochäus, diesem gleichmäßigen, wellenförmigen Auf und Ab, das den Flow früherer Tage ausmachte: perfekt zum Kopfnicken, Mitwippen, Einverstandensein.

Dieser neue, unebene Rhythmus dagegen macht die Identifizierung schwieriger, klingt gleichzeitig gehetzt und (wegen des oft geringen Tempos und der Verwendung von Autotune) gelangweilt. Ennui sagt man in Frankreich, und das könnte auch French the Kid sagen, denn zu seinen Skills gehört es, mühelos zwischen der französischen und der englischen Sprache zu wechseln.

Französisch-LK? Französische Eltern? Nein, der Sohn einer irischen Mutter verbrachte seine Kindheit zunächst in einer von der Traveller-Community geprägten Gegend im Osten Londons, die Familie zog aber nach Toulouse, wo der spätere Rapper mit neun Jahren ohne Französischkenntnisse in die Schule geschickt wurde.

So gut sie auch klingen, seine Texte werden bei vielen für Augenrollen sorgen, denn sie beinhalten natürlich die genretypischen Topoi: harte Arbeit, (Drogen-)Handel, teure Autos und Immobilien, Verfügbarkeit von attraktiven Frauenkörpern. Aber diese eindrückliche Schilderung des unternehmerischen Selbst ist alles andere als verherrlichend. Es läuft es einem kalt den Buckel runter: komplette Isolierung (»Single Player«), Desillusionierung (»all the drinks and the drugs, they don’t work no more«), Unmöglichkeit von Kommunikation (»No Signal«) und Mental Health Issues. Gangsta-Rap für die Gen Z.

Eine berühmte Indie-Band hat einem ihrer Alben den sperrigen Titel »Die Manifestation des Kapitalismus in unserem Leben ist die Traurigkeit« gegeben. Bei French the Kid klingt das erheblich besser. Um zum Thema Rap noch einmal Kinderzimmer-Productions zu paraphrasieren: »auch wenn [mir] vieles, was [er] sonst so [macht] nicht liegt / Bin ich im Prinzip doch froh, dass es ihn gibt.«

French the Kid: »No Signal« (Virgin)