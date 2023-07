Migrationsgeschichten Ost

Zehntausende junge Menschen aus Vietnam und anderen Ländern absolvierten eine Ausbildung oder ein Studium in der DDR. Foto: Sächsische Zeitung | Volker Santrucek

Wenn Nguyen Trong Thiet über seine Jahre in Weimar spricht, gerät er ins Schwärmen. Dieser Tage sprachen er und der Kubaner Ruben Bancrofft im Rahmen eines von der Bauhaus-Universität Weimar und der Uni Erfurt veranstalteten »Erzählcafés« über ihre Zeit als Studenten in der DDR. Die beiden Hochschulen wollen im Rahmen eines Forschungsprojekts migrantische Perspektiven in die historische Forschung zur DDR einbringen.

»Ich komme nach Weimar wie nach Hause, zur Familie«, sagt Nguyen. Er habe noch immer viele Freunde und Bekannte in der Stadt, einige habe er schon wiedergesehen. Von 1967 bis 1973 studierte und promovierte Nguyen an der damaligen Hochschule für Architektur und Bauwesen – der unmittelbaren Vorgänger-Einrichtung der heutigen Bauhaus-Universität. Danach ging er nach Vietnam zurück, kam aber 1981 noch einmal für einige Jahre in die DDR.

Nguyens erste Reise in DDR dauerte noch viele Tage lang, denn sie ging mit dem Zug von Hanoi über China und die Sowjetunion nach Berlin und weiter nach Leipzig. Erst später kam er nach Weimar. Anfang der 80er Jahre durfte er dann per Flugzeug reisen.

Nguyen gehört zu einer Gruppe von Menschen, über die bis heute vergleichsweise selten gesprochen wird, wenn es um die Geschichte des Alltags in der DDR geht. Erst seit einigen Jahren versuchen neben Historikern auch Soziologen und Journalisten, sich mit dieser Alltagswelt zu beschäftigen, nachdem in den ersten zwei Dekaden nach 1989 fast ausschließlich das Agieren der SED und Repressalien, Zersetzung und Bespitzelung durch Stasi-Mitarbeiter eine Rolle spielten, wenn es um die Aufarbeitung der DDR-Geschichte ging.

Doch auch wenn über den DDR-Alltag gesprochen wird, geht es in der Regel nach wie vor meist um die Perspektive von weißen Ostdeutschen. Dass auch Zehntausende Nichtdeutsche, vor allem aus »sozialistischen Bruderländern«, in der DDR lebten, wird bislang nur sehr selten berücksichtigt.

Zu ihren Erfahrungen gehören natürlich auch viele Schwierigkeiten, die es im Alltag zu überwinden galt und die vielen Geflüchteten und Migranten im heutigen Deutschland bekannt vorkommen dürften. So berichtete Nguyen davon, wie schwer es für ihn damals war, die deutsche Sprache zu lernen, weil Deutsch und Vietnamesisch so gar nichts verbindet. Davon, wie wichtig es für ihn war, auch nach einem zehnmonatigen Sprachkurs immer weiter zu lernen. Davon, wie viele Formulare er ausfüllen musste, als er in Weimar ankam. Aber auch davon, wie international anerkannt das war, was er in der DDR gelernt hatte.

Der zweite Mann auf dem Erzählcafé-Podium, Ruben Bancrofft, war 1976 aus Kuba an die Hochschule für Architektur und Bauwesen gekommen, um dort zu promovieren. Vieles von dem, was er über seine Jahre in Weimar erzählt, klingt ähnlich wie das von Nguyen Geschilderte. »Hier gab es eine sehr große menschliche Solidarität«, sagt er. »Wir hatten so eine Hilfe, so eine Wärme, sodass wir uns nicht als Ausländer gefühlt haben.« Er habe zusammen mit Freunden getanzt, Wein getrunken, sei in Clubs unterwegs gewesen. »Das war eine der besten Zeiten, die ich je hatte.«

Der Veranstaltung mit Nguyen und Bancrofft sollen weitere folgen. Insgesamt haben die Oral-History-Forschungsstelle der Universität Erfurt und die Bauhaus-Uni vier Erzählcafés geplant, in denen frühere ausländische Studierende aus ihrer Zeit in der DDR sprechen.

Bemerkenswert ist, dass weder Nguyen noch Bancrofft über Erfahrungen mit Alltagsrassismus in der DDR sprachen, obwohl es natürlich auch damals häufig rassistische Kommentare gegenüber Migranten gab. Dabei habe zumindest Nguyen mindestens bei einer Gelegenheit eine solche Erfahrung gemacht, sagt die Koordinatorin der Erfurter Oral-History-Forschungsstelle, Agnès Arp. Ihr gegenüber habe er davon erzählt. Er sei rassistisch beleidigt worden und habe sich darüber auch bei den DDR-Behörden beschwert.

In den vergleichsweise wenigen Forschungsarbeiten, die es über das Leben etwa von Vietnamesen, Kubanern oder Mosambikanern in der DDR gibt, wird von derlei Erfahrungen dagegen immer wieder berichtet, eben weil dort auch gezielt danach gefragt wird. In den unmittelbaren Nachwendejahren waren diese Erfahrungen für viele Migranten indes wesentlich schlimmer geworden, weil sich rassistische Einstellungen nun nahezu ungehindert Bahn brechen konnten. In der DDR hatten abwertende Äußerungen gegenüber Vertragsarbeitern oder ausländischen Studierenden Sanktionen gegen jene zur Folge, die sie tätigten – sofern sich Betroffene beschwerten.

Die DDR-Alltagsgeschichte von Migranten sei oft »eine viel gewaltvollere Erfahrung« gewesen als die weißer Ostdeutscher, sagt Alexandra Petri, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Oral-History-Forschungsstelle. Heute hätten diese Menschen deshalb oft »einen großen Redebedarf«, weil auch sie gehört werden wollten – ebenso wie Millionen weiße Ostdeutsche seit einigen Jahren das starke Bedürfnis haben, dass ihre Geschichte, dass ihre Erinnerungen an ihre DDR-Vergangenheit gesamtdeutsch anerkannt werden.

Die Oral-History-Forschungsstelle der Universität Erfurt wolle, so Agnès Arp, das Wissen zu dieser Forschungsmethode weitergeben, also zur Nutzung und Einordnung von Zeitzeugeninterviews, Tagebüchern und anderem. Zugleich will sie ein Archiv mit solchen Zeitzeugeninterviews schaffen, die sich mit dem Alltagsleben in der DDR beschäftigen. Zwar gebe es bereits viele Interviews, doch seien diese bislang nirgends systematisch erfasst oder wissenschaftlichen analysiert worden, sagt Arp.

Nach Angaben des Mediendienstes Integration lebten 1989 etwa 94 000 sogenannte Vertragsarbeiter in der DDR, die vor allem aus anderen sozialistischen Ländern stammten. Die größte Gruppe unter ihnen bildeten etwa 59 000 Frauen und Männer aus Vietnam. »Der Aufenthalt der Vertragsarbeiter war von vornherein nicht langfristig angelegt, sondern folgte einem ›Rotationsprinzip‹: Nach vier bis fünf Jahren mussten sie in ihre Herkunftsländer zurückkehren, andere rückten nach«, heißt es in einem Beitrag des Mediendienstes. Auch wenn sie offiziell gekommen waren, um in der DDR eine Aus- oder Weiterbildung zu erhalten, waren viele von ihnen unverzichtbare Arbeitskräfte.