In Talkshowrunden wie hier bei Anne Will sprechen Experte*innen über Radikalisierung junger Menschen. Foto: dpa | Wolfgang Borrs

Manchmal wundert es mich schon, für wie viele Themen Ahmad Mansour Experte ist. Geht es um Silvesterböller in Berlin-Neukölln, ist er Experte für Integrationsversagen; geht es um die arabische Redaktion der Deutschen Welle, ist er Experte für Antisemitismus; geht es um Aufstände in Frankreich, ist er Experte für französische Sozialpolitik. Er ist allgegenwärtig in deutschen Medien und wird zu ganz unterschiedlichen Themen befragt, aber letztendlich sagt er immer das Gleiche: Muslime seien kriminell, antisemitisch und nicht integrationsfähig. Seine Aussagen sind ebenso rassistisch, wie wenn ein weißer christlicher Deutscher dies sagen würde – aber weil er selbst ein Araber ist, dienen sie der perfekten Ausrede, um öffentlich islamfeindliche und rassistische Positionen zu vertreten.

Der Sozialwissenschaftler Cihan Sinanoğlu kommentiert trocken: »Deutschland liebt seine sogenannten Integrationsexperten, weil diese beim Entlasten, Verschieben und Ignorieren helfen.« Mit anderen Worten: Wenn bezüglich sozialer Konflikte ein arabischer Experte sagt, Muslime seien kulturell bedingt gewalttätig und frauenfeindlich, dann braucht man sich keine Gedanken mehr zu machen, ob dies fragwürdig ist. Denn »das sagt ja sogar ein Araber«. Diese »Experten« dienen zur psychologischen Entlastung: auf diese Weise kann der Vorwurf des Rassismus leicht abgeschmettert werden. Der Fehlschluss besteht darin anzunehmen, dass jemand mit türkischem oder arabischem Hintergrund nicht rassistisch sein könne, auch nicht gegenüber seiner eigenen Community. Doch, das kann man durchaus.

Und von diesen Leuten gibt es einige: Necla Kelek, Seyran Ateş, Hamed Abdel-Samad, und vorneweg natürlich Ahmad Mansour. Sie alle dienen als Zeugen der Anklage: Sie bestätigen die bereits vorhandenen Vorurteile in der deutschen Gesellschaft, aber ihnen als Türk*innen oder Araber*innen, die ja »ihre eigenen Landsleute am besten kennen« wird mehr Glaubwürdigkeit zuerkannt. Dies ist ein Geschäftsmodell, mit dem sich diese selbsternannten Expert*innen einen festen Platz in deutschen Talkshows und auf den Bestsellerlisten sichern. Als Wissenschaft verbrämte Islamfeindlichkeit verkauft sich gut und liefert zuverlässig polemische Schlagzeilen à la »die Muslime sind (bitte aktuellen Vorwurf einsetzen)«. Die Springer-Medien werden es auf jeden Fall drucken.

Sheila Mysorekar Sarah Eick Sheila Mysorekar ist Vorsitzende der Neuen Deutschen Organisationen, einem Netzwerk postmigrantischer Organisationen.

Überhaupt ist die Rolle von Expert*innen in den Medien oft zweifelhaft. Wer wird wozu befragt? Welche Leute tauchen seit Jahren immer wieder auf? Welchen Diskurs befördern sie? Zum Beispiel Thilo Sarrazin, ehemaliger SPD-Politiker. 2010 schrieb er ein Buch ("Deutschland schafft sich ab") mit sozialdarwinistischen Thesen bezüglich armer Menschen sowie rassenbiologischen und eugenischen Thesen bezüglich eingewanderter Menschen, untermauert mit pseudowissenschaftlichen Statistiken. Dieses Buch ist eines der meistverkauften Sachbücher seit Gründung der Bundesrepublik. Seitdem ist Sarrazin ein gesuchter Kommentator und Interviewgast zu Einwanderung und Integration – zu Themen, zu denen er gar keine Expertise hat. Sein Buch ist von vielen Politik- und Sozialwissenschaftler*innen, also echten Expert*innen, als wissenschaftlich unhaltbar, unseriös und rassistisch deklariert worden. Dennoch scheinen die meisten Redaktionen weiterhin davon auszugehen, dass Sarrazin irgendwie ja doch ein »Experte« sei. Ebenso wie Ahmad Mansour: Es gibt genug ernstzunehmende Kritik an ihm. Dennoch scheint dies seiner Beliebtheit als antimuslimische Allzweckwaffe – sorry, als Experte – keinen Abbruch zu tun.

Wir sollten politisch opportune Meinungen nicht mit tatsächlicher Expertise verwechseln. Echte Expert*innen zeichnen nie ein simples Bild, sondern sie differenzieren. Das macht einen Sachverhalt auf den ersten Blick komplizierter, aber die Berichterstattung wird dadurch präziser und wahrhaftiger. Die Welt ist halt komplexer als eine »Bild«-Schlagzeile.