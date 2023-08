Nachdenken über die Liebe: Brutaler Sternenstaub

Spaß und Verantwortung Olga Hohmann versteht nicht, was Arbeit ist, und versucht es täglich herauszufinden. In ihrem ortlosen Office sitzend, erkundet sie ihre Biografie und amüsiert sich über die eigenen Neurosen. dasnd.de/hohmann

Am vergangenen Wochenende hatte ich die größte Performance meines bisherigen Lebens: Ich wurde beauftragt, ein befreundetes Paar zu trauen. Warum genau ich, die besonders wenig über die Liebe weiß, mit der verantwortungsvollen Aufgabe betraut wurde, ist mir nicht ganz klar. Gleichzeitig passte sie ganz gut zu meinem aktuellen, wenn auch mehr oder weniger selbst auferlegten, Zölibat. Priester*innen wissen ja, je nach Konfession, häufig auch vor allem über die romantische Liebe zu Jesus oder zu Gott Bescheid. Am Single-Tisch war ich vergessen worden, ich war einfach »out of the game«, aber stattdessen war ich zur Zeremonienmeisterin ernannt worden.

Es war der ultimative Sprechakt. Das heißt: Ich sagte etwas – und ich forderte das Paar auf, etwas zu sagen, ein Wort, oder mehrere –, und danach war die Welt eine andere. Vielleicht war das der Grund dafür, dass buchstäblich »kein Auge trocken blieb«. Die Hochzeit fand außerdem in Südfrankreich statt, auf dem Land bei Toulouse – und zum Glück ist ja, wie alle wissen, »nothing to lose in Toulouse«.

Anlässlich der Hochzeit dachte ich also über die Liebe nach und darüber, welche verbindliche Aussage man überhaupt über sie treffen kann, ohne dass man damit eigentlich einen Fluch ausstößt. Ich wollte auch nicht, dass es zu kitschig wird – und dennoch rührend.

Mir den Kopf zerbrechend saß ich also ein paar Tage vor dem Ereignis auf der Straße in Kreuzberg herum. Da lief plötzlich eine Person in einem bedruckten T-Shirt an mir vorbei. Auf dem T-Shirt stand: »Love is spending time together«. Und obwohl ich nicht genau weiß, warum die Person sich entschieden hatte, genau diese Botschaft in Versalien auf ihrem Oberkörper mit sich herumzutragen, dachte ich plötzlich daran, wie sehr in der Liebe nicht nur die Emphase, sondern vor allem auch die Nebensächlichkeit zählt. Man sagt nicht ein Mal »Ja« (heute), man sagt jeden Tag viele Male »Ja« zueinander – und man kann auch zwischendurch mal »Nein« sagen oder »Vielleicht«, und das ist nicht schlimm – zumindest wenn man weiß, dass man sich grundsätzlich mit einem »Ja« entgegentritt, dass man sich füreinander entschieden hat.

Mein Großvater, der nicht zu Poesie oder Emphase neigte, machte meiner Großmutter kurz vor seinem Tod eine Liebeserklärung, die mich in der liebevollen Nebensächlichkeit immer sehr berührt hat: »Ach, du«, sagte er beim Ins-Bett-Gehen, »dich mochte ich schon immer.« Sie waren zu diesem Zeitpunkt schon fast 70 Jahre verheiratet.

Ich weiß nicht viel über die Liebe, aber ich weiß: Wenn man über Liebe spricht, wird es immer still am Tisch. Ziemlich egal, worüber man vorher gerade gesprochen hat, sie ist immer ein bisschen interessanter als alle anderen Themen. Vielleicht liegt das daran, dass man über Liebe eigentlich nicht sprechen kann oder nur suchend, denn sie ist das Unmittelbare, das, was jeden Tag passiert, das Unsichtbare, das, was sich den Worten entzieht. Und genau deshalb ist es ein universelles Thema: Eines der ganz wenigen, über das man mit allen Menschen sprechen kann, über Generationen, Nationen, (linguistische) Sprachen hinweg. Und immer nur suchend, tastend, vergeblich und hingebungsvoll.

Als ich 16 war, lernte ich von einem Freund, den ich für weise hielt, weil er schon 18 war: Eine*r von zwei Partner*inner liebt immer ein bisschen mehr als der oder die andere. Ich glaubte ihm damals, weil ich ihn für weise hielt. Heute bin ich mir nicht mehr so sicher.

Als ich 20 war, lernte ich von einem Freund, den ich für weise hielt, weil er schon 21 war, dass ein deutscher Philosoph des sogenannten Idealismus sagt, in der Liebe soll sich das Paar wie zwei gleich starke Kampfpartner*innen begegnen. Sie sollten, so zitierte mein weiser Freund den Philosophen, die Fähigkeit haben, sich gegenseitig umbringen zu können – und genau deshalb Gnade walten lassen. Wie zwei Raubkatzen im selben Käfig. Oder wie zwei Planeten im Sonnensystem.

In der Astronomie ist die »Einflusssphäre« immer etwas Dynamisches, etwas, das zwischen mehreren Planeten besteht, die gegenseitig aufeinander einwirken. Die Gravitation eines Himmelskörpers ist immer nur im Verhältnis zu einem anderen zu errechnen. Anziehung ist also immer gegenseitig – zumindest wenn es um Planeten geht. Einseitige Anziehung existiert nicht.

Die Nacht mit den meisten Sternschnuppen, vorletzte Woche, habe ich leider verpasst – obwohl ich mich gerade in der Uckermark befand, wo der Himmel ganz klar ist. Vielleicht ist es besser so. Ein Freund erzählte mir, dass er so neurotisch wurde, dass er sich zu jeder Sternschnuppe etwas wünschen musste, es waren 100 in der Stunde. Am nächsten Tag hatte er einen verspannten Nacken vom langen In-den-Himmel-Schauen. Er übertrug mir feierlich vier Wünsche, die er noch nicht hatte füllen können.

Sternschnuppen sind übrigens Meteoriten, potenziell gefährlicher, riesig großer Sternenstaub – ins Englische übersetzt heißen sie tatsächlich Shooting Stars. »Es sind die Kometen, die schnell verglühen«, schreibt ein Ostberliner Schriftsteller im Nachruf auf eine viel zu jung gestorbene ebenfalls Ostberliner Schauspielerin.

Die Liebe darf also auch langsam sein, trotz aller Emphase und Irrationalität. Obwohl ich »Love is spending time together« keine schlechte Ansage fand, denke ich: Keiner der Sätze, die mit »Love is ...« beginnen, ist ganz wahr, denn die Sprache reicht nie aus, um zu bestimmen, »was Liebe ist«. Das bestimmen die Liebenden selbst. Sie stellen ihre eigenen Regeln auf. Vielleicht kann man sich stattdessen fragen, was Liebe nicht ist – oder was sie jedenfalls nicht sein sollte.

Spontan dachte ich an den Gesang des einsamsten Wals der Welt. Er stößt Laute in einer Frequenz aus, die kein Wal außer ihm hören kann. Ich identifizierte mich – und identifizierte mich gleichzeitig nicht. Wer weiß, was da draußen noch für laute und leise Fische und Säugetiere schwimmen.

Übrigens: Thunfische sind Fleischfresser. Das heißt, sie essen auch Menschen, wenn sie welche finden. Es kann also passieren, dass man, einen Salade Nicoise essend, unbewusst zur Kannibalin wird.