Raus aus der Bubble, rein in den Kampf

Foto: nd-Montage

Heike Hessel fährt seit 38 Jahren Straßenbahnen in Leipzig. Seit Neuestem wirbt sie bei ihren Kolleg*innen für den Klimastreik. Was so einfach klingt, ist das Ergebnis von viel Arbeit eines Bündnisses mit 40 Ortsgruppen: Beschäftigte, die bei Verdi organisiert sind, und Aktivist*innen von Fridays for Future setzen sich gemeinsam für einen guten Öffentlichen Personennahverkehr ein. Denn ohne ÖPNV keine Mobilitätswende. Und ohne Mobilitätswende kein Klimaschutz. Während die Aktivist*innen das Interesse für Klimapolitik damit in neue Kreise tragen, erhoffen sich Hessel und ihre Kolleg*innen Unterstützung im Kampf um bessere Arbeitsbedingungen.