»Pst, willst du meine Wahrheit kaufen?«

Lieber Baum, was nun? Esoterisch Veranlagte in unfreier Wildbahn. Foto: imago/Westend61

Alles, was rechts ist: Die Rechten werden immer mehr, auch wenn manche beharrlich behaupten, sie seien gar nicht rechts, oder angestrengt versuchen, sich als etwas anderes auszugeben. Um einen Überblick zu behalten, wer und was sich mittlerweile alles in der rechten Ecke tummelt, analysiert der Satiriker Maik Martschinkowsky jeden zweiten Dienstag die wichtigsten rechten Strömungen im nd-Feuilleton.

Rechtsesoteriker*innen sind auch bekannt als: Nulpenblüten

Nulpenblüten Motto: » Psst, hey du! - Willst du meine Wahrheit kaufen?«

Psst, hey du! - Willst du meine Wahrheit kaufen?« Weltbild & Ziele: Rechtsesoteriker*innen sind überzeugt, dass dunkle Mächte und »jüdisch-christlich-islamistisch- marxistische-Homo-Kapitalisten« (oder so ähnlich, Anm. d. Verf.) die Welt mit Technik, »Schulmedizin«, Multikulti-Globalisierung sowie … negativen Schwingungen unterdrücken und das einfache Volk belogen wird, um es von DER Wahrheit abzuhalten (von der es mehrere zu geben scheint, Anm. d. Verf.). Doch zum Glück sind da auch noch die guten, weißen Mächte, die sich nicht täuschen lassen und die dem Dunkel den Kampf angesagt haben! Deren spirituelle Führungsfiguren sind mit dem höheren Wissen gesegnet, dass Gleiches nur mit Gleichem heilt und Klarheit nur durch Reinheit entsteht: Um die kosmische Ordnung wiederherzustellen und daraus Kraft für den Kampf gegen die Dunkelheit zu schöpfen, soll ein jedes Individuum sein innerstes Wesen und damit seine besondere, ihm zugedachte Stellung im Ganzen akzeptieren, sowie auch ein jedes Volk in seine energetische Heimat zurückfinden (die offenbar ganz zufällig mit einer geografischen zusammenfällt, Anm. d. Verf.) - denn Hierarchie bedeutet Harmonie.

Erscheinungsbild: Viele braune Esos sind beim ersten Hinsehen nur schwer von anderen Esoteriker*innen zu unterscheiden. Zumal einige offenbar nicht mal merken, wie braun sie inzwischen im Lichte ihrer vermeintlichen Erkenntnis geworden sind. Allerdings verrät ein Blick in die Augen schnell, dass die Erleuchtung völkischer Esoteriker*innen letztlichß ein Widerschein innerer Scheiterhaufen ist…

Auftreten & Charakter: Rechtsesoteriker*innen haben das Auftreten eines kaputten Weckers, der sich selbst auf fünf vor Zwölf gestellt hat und die ganze Zeit ruft: Aufwachen! Aufwachen! Aufwachen!

Sonstige Merkmale: Wie andere Esoteriker:innen auch, haben braune Esos erkannt, dass sich höhere spirituelle Wahrheiten offenbar am liebsten in Form verschiedenster Waren und Dienstleistungen zu zeigen belieben. Daher vertreiben sie selbstverständlich eine eigene Produktpalette, als deren Werbetafel und Litfaßsäule sie selbst auftreten.

Spezialfähigkeiten: Faktenresistenz und homöopathische Logik.

Strategie: Dumm für Leute verkaufen und mit dem Profit noch mehr Dumm zum Verkaufen produzieren.

Wichtigste Medien: Youtube, »Wirtube«, Kleinverlage, der feinstoffliche Äther und ALEXA, die Stimme aus dem Jenseits.

Youtube, »Wirtube«, Kleinverlage, der feinstoffliche Äther und ALEXA, die Stimme aus dem Jenseits. Einfluss auf einer Skala von 1 (Minimum) bis 10 (Maximum): 8. Schon allein, weil diese Zahl in der Numerologie unter anderem für Geld, Macht und Autorität steht. Aber auch, weil esoterischer Glaube in allen Gesellschaftsschichten weit verbreitet ist und seit jeher mit völkischen, antisemitischen, rassistischen und autoritätshörigen Aspekten verknüpft wird.

Marschieren gut mit: Verschwörungsgläubigen, Völkischen Ökos, Völkischen Siedler*innen, Reichsbürgern, Querdenken-Bewegte und Querfrontler*innen.

Interne Differenzen mit: Hooligans und Autonomen Nationalisten.

Erzfeinde: »Die« da oben, »die« dahinter, Zwangsimpfungen, ominöse (und in der Regel nicht messbare) Todesstrahlen aus Haushaltselektronik, wissenschaftliches Denken und oft auch eine sinnvolle Grammatik.

»Die« da oben, »die« dahinter, Zwangsimpfungen, ominöse (und in der Regel nicht messbare) Todesstrahlen aus Haushaltselektronik, wissenschaftliches Denken und oft auch eine sinnvolle Grammatik. Mögliche Gegenstrategie: Aufgrund ihrer faktenabweisenden Beschaffenheit reagieren rechtsesoterische Geistesprodukte überaus empfindlich auf Konkretisierung. Engagiertes Erfragen von Funktionsnachweisen und Detailerläuterungen bringt Rechtsesoteriker*innen schnell an ihre spirituellen Grenzen. Im Einzelfall kann man sie damit sogar einige Zeit in innere Einkehr verscheuchen.