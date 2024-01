Berliner Boxkampf: Nazi soll in der Verti Music Hall auftreten

»Kampf der Nibelungen«: Das Event ist seit 2019 zwar verboten, aber sein Umfeld tümmelt sich weiterhin in der Kampfsportszene - auch in Berlin. Foto: dpa

»Ronny Gabel vs. Ilias Essaoudi – das Rematch«: So heißt das am Samstag stattfindende Boxevent in der Verti Music Hall, einer Veranstaltungshalle an der East Side Gallery in Friedrichshain. Aus einer Exif-Recherche geht hervor, dass Ronny Gabel ein Nazi ist. Der Linke-Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus Damiano Valgolio forderte deshalb am Donnerstag in einem Brief die Vermieter der Halle dazu auf, das Event abzusagen: »Der Boxer Ronny Gabel besitzt offensichtlich gute Kontakte in die rechte Hooligan- und Rockerszene sowie augenscheinlich auch zu einschlägig bekannten und vorbestraften Neonazis.« Auch Bundestagsabgeordnete Canan Bayram (Grüne) hat die Betreiber der Verti Music Hall gebeten, »die Absage dieses Events zu erwägen«, wie sie »nd« bestätigte.

Am 20. Dezember veröffentlichte die antifaschistische Rechercheplattform Exif eine umfangreiche Recherche zum Umfeld des »Kampfes der Nibelungen« (KdN), einer neofaschistischen Kampfsportveranstaltung, die seit 2019 verboten ist. Laut dieser Recherche hat Ronny Gabel unter den Profiboxern die »engste Bindung« zum Berliner Umfeld des KdN. Gabel sei »Aushängeschild« des »Higgins Boxclubs«, der »fester Bestandteil« des KdN sei. Der Club sei nicht nur durch in Nazi-Kleidung trainierende Boxer aufgefallen, sondern sitzt im selben Gebäude wie das Clubhaus des Gremium MC. Dieser Motorradverein wiederum ist seit den 80ern wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung verboten.

Gabel ist nicht nur Boxer, sondern Investor. Ihm gehört beispielsweise der Biergarten »Landebahn 3.0«, ein ehemaliger Bikertreff am Flughafen Schönefeld. Dort sollen sich laut Exif Neonazis getroffen haben. Diese sind in den sozialen Netzwerken teilweise in KdN-Kleidung erkennbar.

Das am Samstag stattfindende Boxevent ist nicht das erste, das wegen Nazi-Nähe in der Kritik steht. Bereits im Mai hatte dort nach Exif-Recherchen ein Boxkampf stattgefunden, dessen Publikum und Profiboxer durch diverse Verflechtungen ins Nazi-Spektrum bekannt sind – Ronny Gabel stand ebenfalls im Ring.

Mit Gabels nazistischem Treiben konfrontiert, verweist Moritz Hillebrand, Pressesprecher der Anschutz Entertainment Group, die die Verti Music Hall betreibt, gegenüber »nd« auf eine »offene Buchungspolitik«, die man auch im Mai verfolgt habe. »Ansichten der Auftretenden« seien dabei »ausschließlich deren eigene« und die Verti Music Hall am 13. Januar lediglich Vermieterin und nicht Veranstalterin.

In der Vergangenheit hatte Exif bereits Verbindungen zum mutmaßlichen Mörder Walter Lübkes veröffentlicht, sowie mit Recherchen zur Aufklärung des Unterstützungsumfeld der rechtsterroristischen Zelle NSU beigetragen.