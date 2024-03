»nd« auch weiterhin gedruckt

Foto: Andreas Domma

Nach der existentiellen Krise der Genossenschaft im vergangenen Jahr wollen wir die Zukunft des »nd« nachhaltig selbst gestalten. Deswegen wagen wir nun erste Schritte in eine selbstbestimmte und hoffentlich wirtschaftlich stabile Zukunft.

Was ist zu erwarten? Am Montag, 6. Mai 2024 wird »nd.DerTag« das erste Mal ausschließlich in digitaler Form erscheinen. Am darauffolgenden Tag und den Rest der Woche erhalten Sie das »nd« wie gewohnt in gedruckter Form und als E-Paper. Dieser Schritt in Richtung Digitalisierung ist für das »nd« Pionierarbeit - und alternativlos. Im vergangenen Jahr stand unsere Genossenschaft kurz vor der Insolvenz und konnte nur durch die Solidarität der Leserschaft, der Genossinnen und Genossen und der Belegschaft gerettet werden. Wirklich wirtschaftlich war das »nd« schon zu Zeiten der GmbH nicht mehr. Denn was die gesamte Zeitungsbranche betrifft, stellt eine kleine Genossenschaft wie unsere als Allererste vor existenzielle Probleme.

Die Art und Weise, wie sich Menschen informieren und wie sie Nachrichten konsumieren ist im Wandel. Immer weniger Menschen haben eine gedruckte Tageszeitung abonniert, immer mehr lesen digital Nachrichten oder informieren sich sogar über ganz andere Wege wie soziale Netzwerke. So sinken die Einnahmen, während die Ausgaben steigen: Druckkosten haben sich in den vergangenen Jahren um rund 60 Prozent erhöht. Papier kostet allein 200 Prozent mehr. Ist eine Zeitung erst einmal gedruckt, muss sie noch verschickt werden, was durch Preissteigerung bei der Post ebenso wie bei Boten-Firmen ebenfalls teurer geworden ist - oder ganz weggefallen. In Berlin wird es ab Sommer sonntags keine Botenzustellung mehr geben, was etwa den »Tagesspiegel« dazu zwingt, seine Sonntagsausgabe mit der vom Samstag zu einer dickeren Wochenendausgabe zusammenzulegen. Andere streichen ihre Ausgaben gleich ganz.

Bei dieser »Krise der Printmedien« steht am Ende der Rechnung ein Minus, was wir nicht wie größere Verlage durch finanzielle Zuwendungen eines Gönners, vorhandenes Kapital oder profitablen Verlagsbereichen ausgleichen können. Wir haben nur uns selbst, unsere Genossenschaftsmitglieder und treue Leserinnen und Leser. Aber damit lässt sich arbeiten!

In den vergangenen Monaten haben wir aus unserer Not eine Tugend gemacht. Wo wenig Geld ist, ist umso mehr Engagement von Kolleginnen und Kollegen und einigen Mitgliedern der Genossenschaft, sodass wir im Mai eine ansehnliche digitale Zeitung haben werden. Mit gewohnten Rubriken und neuen Textformen. Wir haben diskutiert, ob wir unsere Berichterstattung auch auf Regionen ausweiten sollen, die bisher wenig Platz gefunden haben. Und überlegt, wie wir Ihnen Kreuzworträtsel und Sudoku online ausfüllbar anbieten können. Auf der technischen Seite müssen verschiedene Systemen miteinander verknüpft werden, was einfacher klingt, als es oft ist. Ich selbst verstehe davon wenig, andere dafür umso mehr. Die Arbeit, die die Belegschaft in die inhaltliche und technische Entwicklung gesteckt haben, ist zu groß, um sie hier detailliert zu beschreiben und so bedeutend, dass schon einmal Danke gesagt werden muss.

Einige von Ihnen sind dennoch empört und sprechen von Kündigung, sollte das »nd« seine Montagsausgabe umstellen. Uns ist bewusst, dass es für manche von Ihnen nicht leicht ist, auf eine digitale statt einer gedruckten Ausgabe umzusteigen. Um Ihnen die Umstellung dennoch so leicht wie möglich zu machen, bieten wir ab Mai konkrete Unterstützung an. Außerdem können Sie sich bereits jetzt an der Entwicklung beteiligen. Sie können die neue Montagsausgabe und damit die Zukunft des »nd« mitgestalten und sich einmischen. Lassen Sie sich als Tester oder Testerin eintragen. Wir können noch so toll finden, was wir machen, am Ende kommt es auf Sie an, liebe Leserinnen und Leser!