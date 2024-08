Sandow selbstverwaltet

Zu jung oder zu alt, um mitzureden? Nicht in Cottbus-Sandow Foto: imago/Dirk Sattler

Inmitten der Hochhäuser von Cottbus-Sandow finden sich die DDR-typischen Flachbauten für kleine Ladenzeilen. Geöffnet hat der Minimarkt »Wolga«, in dem seit 14 Jahren russische und andere osteuropäische Spezialitäten angeboten werden. Der alte Blumenladen gegenüber gammelt vor sich hin. Immobilien wie diese seien von Investoren aufgekauft worden, die auf eine Wertsteigerung spekulieren, wenn der Stadtteil wie versprochen einen Aufschwung erlebt, berichtet Martin Pagel, Projektmanager bei der Initiative Jugend und Kultur. Denn der Stadtteil liegt zwischen der Innenstadt und dem geplanten schicken Hafenquartier am Cottbuser Ostsee – einem See, der durch die Flutung eines ehemaligen Braunkohletagebaus entsteht.

Noch aber spürt Sandow kaum etwas davon. Ein paar Schritte weiter erhebt sich zwar ein strahlend weißer, moderner Wohnblock, der nicht in die Gegend zu passen scheint und bezeichnenderweise eingezäunt ist. Billig kann es nicht sein, darin zu leben. Belegt ist der Block dennoch. Doch das hat weniger mit einem etwaigen Aufschwung von Sandow zu tun als damit, dass in Cottbus insgesamt Wohnungsnot herrscht. Auch eine der nach der Wende schlechtgeredeten Plattenbauwohnungen ist schwer zu ergattern. So kommt es, dass junge Erwachsene zuweilen weiter bei ihren Eltern leben, obwohl sie sich eigene vier Wände durchaus leisten könnten.

Die Zeit von Leerstand und Abriss ist seit Jahren Geschichte. Probleme gibt es aber immer noch und das nicht zu knapp. Bei einem Stadtrundgang mit Ferda Ataman, der Antidiskriminierungsbeauftragten des Bundes, erzählen Projektmanager Pagel und sein Vereinsvorstand Martin Gillhoff von 41 Prozent Kinderarmut und von Arbeitslosigkeit, von der die hier lebenden Migranten doppelt so oft betroffen seien wie die Alteingesessenen.

Ragda Bdewi läuft mit. Sie ist vor sieben Jahren aus Syrien nach Cottbus geflüchtet. In ihrer Heimat hat sie studiert und an einer Universität Mathematik unterrichtet. Doch die Bundesrepublik erkennt ihre Abschlüsse nicht an. Derzeit ist Bdewi bei der Initiative Jugend und Kultur beschäftigt und kümmert sich dort um ein internationales Frauencafé. Das nächste Treffen ist gleich. Es kommt ein Rechtsanwalt, der den Frauen erklärt, was in Deutschland bei der Gründung eines Vereins zu beachten ist.

Die Selbstorganisation anregen – das macht die Initiative Jugend und Kultur. »Wir wollen allen Menschen in Sandow eine Stimme geben, die sich mit ihren Problemen allein gelassen fühlen«, heißt es. »Zu arm, zu fremd, zu alt, zu jung, zu schwach oder nie gefragt und gehört worden? Gemeinsam bilden wir erst ein Sprachrohr für Sandow und sorgen dann dafür, dass wir bei den Fragen, die uns wichtig sind, mitreden können.«

»Viele verstehen den Wert unserer Arbeit.« Martin Gillhoff Initiative Jugend und Kultur

So wurden laut Gillhoff 100 Jugendliche auf der Straße angesprochen. Sie sollten sagen: »Was würdest du verändern, wenn du die Königin von Sandow wärst?« Pagel formuliert es so: »Was die Community will, das wollen wir.« Die Jugendlichen wünschten sich einen Jugendklub, der im Stadtteil derzeit genauso fehlt wie ein Fußballverein oder eine Kirche, die Ankerpunkte für die Zivilgesellschaft sein könnten. Ende des Jahres soll ein Jugendklub eröffnet werden. Die Stadtverordneten haben das beschlossen.

Die Linke unterstütze dieses Vorhaben, versichert der Kreisvorsitzende Christopher Neumann am Montag. Ihm gefällt besonders, dass es ein selbstverwalteter Jugendklub werden soll. In Sandow, wo 15 500 der rund 99 000 Einwohner von Cottbus zu Hause sind, ist der Kommunalpolitiker aufgewachsen. Bei der Landtagswahl am 22. September kandidiert er in dem Wahlkreis, zu dem Sandow gehört.

Aufnehmen muss es Neumann mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Michael Schierack und mit Gunnar Kurth, dem SPD-Fraktionschef im Stadtparlament. Neumann bekommt es aber auch mit Jean-Pascal Hohm von der AfD zu tun. Das brandenburgische Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Rassismus klassifiziert Hohm als »Bindeglied zum rechtsextremen ›Vorfeld‹ der AfD«. Der Verfassungsschutz stuft den AfD-Landesverband als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein und die AfD-Jugendorganisation, deren Landeschef Hohm früher gewesen ist, als »gesichert« rechtsextremistisch.

Als Hohm für den Wahlkampfauftakt der AfD am 3. August auf dem Oberkirchplatz mobilisierte, da beklagte er, Brandenburg befinde sich in keinem guten Zustand: »Unsere Städte und Dörfer verändern sich durch ungehinderte Zuwanderung immer mehr.«

»Cottbus hat schon seit den 90er Jahren eine sehr starke rechte Szene«, erklärt Vereinsvorstand Gillhoff. Die AfD wurde bekanntlich erst 2013 gegründet und Jean-Pascal Hohm kam erst 1997 zu Welt. Aber das Problem hat sich seither keineswegs erledigt. An einer Litfaßsäule in Sandow pappt ein Aufkleber, auf dem steht: »Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein.« Als 2015/16 die syrischen Kriegsflüchtlinge ankamen, gab es eine »massive rassistische Explosion«, wie die Initiative Jugend und Kultur schildert. Der asylfeindliche Verein »Zukunft Heimat« des heutigen AfD-Spitzenkandidaten Hans-Christoph Berndt brachte damals bis zu 3000 Demonstranten auf die Beine.

Angesichts solcher Verhältnisse schien es kühn, dass die Initiative eine Kiezliga gründete, bei der Team Asyl auf Team Deutschland traf. Die bange Frage vorher lautete: »Geht das gut?« Es ging gut. Das für eine Schule gedachte Fußball-Kleinfeld war früher abgeschlossen. Jetzt kann es auch außerhalb des Unterrichts betreten werden und wird rege genutzt.

»Viele verstehen den Wert unserer Arbeit«, vermerkt Gillhoff erfreut. Insofern kann Pagel ergänzen: »Unsere Projekte laufen aus. Aber wir schauen hoffnungsvoll in die Zukunft.« Auch im Stadtteil Neuschmellwitz, in dem es ähnliche Schwierigkeiten zu überwinden gilt, ließe sich etwas machen, wenn Gelder dafür bewilligt werden.