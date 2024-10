Straßenbahnlinie 21 am Ostkreuz vor Teilstilllegung

Der Gleiszustand in der Boxhagener und Marktstraße bereitet der BVG schon länger Sorgen Foto: Nicolas Šustr

Die Straßenbahnlinie 21 wird wahrscheinlich über Jahre nicht mehr durchgehend verkehren können. Grund ist der schlechte Gleiszustand der Strecke in Teilen der Boxhagener Straße in Friedrichshain und der Marktstraße in Rummelsburg.

»Wir gehen davon aus, dass wir bis Ende nächsten Jahres, also 2025, die Strecke halten können«, sagte Andrea Paulo am Montagabend beim Sprechtag des Berliner Fahrgastverbands IGEB. Sie ist bei der BVG für die Infrastruktur von Straßenbahn und Bus zuständig. Die Strecke zwischen den Haltestellen Holteistraße und S-Bahnhof Rummelsburg könnte allerdings auch schon früher gesperrt werden, wie Paulo verdeutlicht: »Bekanntlich steht an der Schiene nicht dran, Datum und Uhrzeit, wann sie dann nicht mehr will.« Ihre Kollegen seien da »wirklich wöchentlich dran«.

Bereits im Mai wurde wegen des schlechten Gleiszustands in dem Abschnitt die Höchstgeschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzt. Seit Kurzem gilt teilweise nur noch Tempo 10.

»Bekannterweise hängt ja die Boxhagener Straße auch an der Neubaustrecke Ostkreuz. Und wir sind davon ausgegangen, dass es eigentlich immer ein bisschen eher kommt«, erläuterte Paulo die Hintergründe. Seit vielen Jahren zieht sich das Planfeststellungsverfahren, wegen diverser Fehler mussten die Unterlagen viermal ausgelegt werden. Aufgrund der neuen Linienführung über das Ostkreuz soll die nun betroffene Altstrecke stillgelegt und nicht mehr in deren Sanierung investiert werden.

Man sei »im Austausch, auch mit dem Senat und den Bezirksämtern, wie wir dort Alternativen schaffen können für diese Strecke«, sagte Paulo. Nach nd-Informationen ist eine Überlegung, die Strecke bereits am Wismarplatz zu kappen und die Fahrgäste auf die parallel verlaufende Buslinie 240 zu verweisen. Dieser Zustand würde dann bis zur Inbetriebnahme der Neubaustrecke Ostkreuz erhalten bleiben, für die es noch kein Datum gibt. Womöglich also mehrere Jahre lang.

Mindestens noch bis Sommer 2026 bleibt auch die U6 zwischen Kurt-Schumacher-Platz und Alt-Tegel gesperrt, wie U-Bahn-Bauchef Uwe Kutscher sagte. Immer neue Probleme offenbarten sich bei der seit Ende 2022 laufenden Sanierung. »Wir sind noch guter Hoffnung, das Jahr 2026 zu halten«, so Kutscher.