Selbstbestimmungsgesetz: Eigenmächtig auf Bewährung

Das Bündnis »Selbstbestimmung selbst gemacht« formulierte einen eigenen Entwurf für ein Selbstbestimmungsgesetz – und zerknüllte den der Regierung symbolhaft. Foto: Lisa Siomicheva

Der 1. November 2024, ein historischer Tag. Nicht nur beendet er die jahrzehntelange Gängelung durch das »Transsexuellen-Gesetz«, unter dem die Änderung des Geschlechtseintrages mit erniedrigenden Gutachten und Gerichtsverfahren einherging. Nein, er markiert auch den Zeitpunkt, an dem queer-emanzipatorische Kritik am nun geltenden Selbstbestimmungsgesetzes (SBGG) nicht mehr mit dem Argument begegnet werden kann, es handele sich nun mal um einen bitter benötigten Umbruch – denn dieser ist nun vollbracht.

Die Wahrheit ist: Selbstbestimmung gibt es mit dem Gesetz nur auf Bewährung. Für den Beweis müssen nicht einmal die leidigen Diskussionen über »biologische Männer« in Frauen-Saunen bemüht werden. So findet sich im SBGG eine Sonderregelung für den »Spannungs- und Verteidigungsfall«: Wenn Krieg herrscht, wird über eine kürzliche Änderung des Geschlechteseintrag hinweggesehen. Ganz so, als ob Massen von cis Männern plötzlich dieses Gesetz ausnutzen würden, um sich dem Kriegsdienst zu verweigern; dabei ist dieses Recht im Grundgesetz verbrieft, der Einschub also völlig unnötig. Und die Entwürfe für ein neues Abstammungsrecht zeigen: auch wenn es um Elternschaft geht, soll die Fremdzuordnung des Geschlechts das eigene Empfinden übertrumpfen, auch ein trans Vater bleibt demnach für den Gesetzgeber Mutter. Ist das Selbstbestimmung?

Doch der Reihe nach. Am Freitag gilt es, einen Erfolg zu feiern. Geschlechtseintrag und Namen zu ändern, ist fortan für viele ein leichtes.