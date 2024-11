USA-Wahl: Bernie Sanders liefert irreführende Analyse

Bernie Sanders (M.) zeigte sich im Wahlkampf an der Seite von streikenden Arbeitern. Präsident Joe Biden hatte das auch getan. Foto: dpa/ZUMA Press Wire/Jim West

Wahrscheinlich musste die linke Ikone Bernie Sanders die Wahlniederlage der US-Demokraten so kommentieren: Die Partei habe die Arbeiterklasse im Stich gelassen. Also lasse die nun die Partei im Stich. Dabei müsste er es besser wissen. Joe Biden und Kamala Harris traten stets für eine Mindestlohnerhöhung ein, eine langjährige Forderung von Sanders. Sie entwarfen dafür Gesetze, scheiterten bei ihrer knappen Mehrheit aber an einer einzigen Senatorin, die heute keine Demokratin mehr ist. Als Senator von Vermont hat Sanders das live miterlebt.

Biden war danach der erste US-Präsident, der an der Seite streikender Arbeiter marschierte, zudem wurden erstmals seit Ewigkeiten durch die Förderung von Chip-Fabriken neue Industriejobs geschaffen. Seine Gesetze sicherten Pensionskassen ab. Schulden aus Studiengebühren wurden Millionen ärmerer Menschen erlassen. Klar, mehr geht immer, aber die Arbeiterklasse im Stich lassen, das sieht anders aus und ist nun eher von Donald Trump zu erwarten. Biden selbst war in seinem Zustand einfach nicht mehr in der Lage gewesen, seine Erfolge öffentlichkeitswirksam zu verteidigen.

Natürlich hätte sich Harris im Wahlkampf nicht zur Mittelklasse treiben lassen müssen. Doch jede Umfrage hatte ihr dort noch mehr Potenzial für Stimmenfang vorhergesagt als am linken Rand. Letztlich musste sie feststellen, dass auch die US-Gesellschaft nach der Corona-Pandemie und in Zeiten stark gestiegener Preise zu weit nach rechts gerutscht ist. Da half es nicht einmal, dass zuletzt die Reallöhne speziell der Arbeiterklasse in den USA schneller stiegen als die Inflation.

