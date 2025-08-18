Schafft ein, zwei, drei, viele Ecotopias!

Über die US-amerikanische Stadt Berkeley gibt es das Bonmot, dass Berkeley zu klein sei, um eine Stadt zu sein, und gleichzeitig zu groß, um als Irrenhaus durchzugehen. Bekannt wurde die Stadt durch die Studentenbewegung in den 60er Jahren – allen voran die Yippies rund um den Spaßguerillero Jerry Rubin und seine Aktionen. In diesem Umfeld wurde Ernest Callenbach (1929–2012) sozialisiert, und hier fand er in feministischen und anarchistischen Diskursen Anregungen, die er in »Ecotopia« literarisch verarbeitete. Aber auch der Schock, den die Veröffentlichung des ersten Berichts des Club of Rome – »Die Grenzen des Wachstums« – 1972 verursachte, hat seine Spuren in dieser Utopie hinterlassen.

In seiner im Jahr 1999 spielenden Utopie hatte sich 20 Jahre zuvor ein Teil der USA für unabhängig vom Rest der Vereinigten Staaten erklärt – und einen neuen Staat namens »Ecotopia« etabliert. Diesen bereist der US-Journalist William Weston als erster ausländischer Journalist, um für eine fiktive New Yorker Zeitung darüber zu berichten. In einer Mischung aus Zeitungsartikeln, Tagebuchaufzeichnungen und Erzählung lässt er den Leser an den Eindrücken seiner 60-tägigen Reise durch »Ecotopia« teilhaben.

Anfänglich begegnet der Protagonist, dessen Name Referenz auf Science-Fiction-Klassiker sowohl von Edward Bellamy (»Looking Backward«) als auch von Aldous Huxley (»Island«) ist, jener Gesellschaft noch mit einer gewissen Verwunderung und Ablehnung. Auf Unverständnis stoßen bei ihm zunächst noch der lockere und ungezwungene Umgang mit Sexualität, die Freigabe von Cannabis und die sozialistische Organisation der Wirtschaft, die sich in der Arbeiterselbstverwaltung von Betrieben spiegelt. Nicht zuletzt durch eine indigene Waldarbeiterin, in die er sich verliebt, wird ihm diese alternative Lebensweise klar und verständlich.

Vieles erscheint beachtens- und berichtenswert. Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist verwirklicht und die regierende Survival Party wird von einer Frau angeführt. Der Gender-Pay-Gap ist überwunden und die Geschlechter – bei ihm noch in der Dichotomie Mann und Frau gedacht – nehmen gleichberechtigt und auf Augenhöhe am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben teil. Schönheitswahn und -industrie sind in diesem Zuge verschwunden.

Das Regierungssystem ist eine Mischung aus repräsentativer Demokratie mit einer Vielzahl von direktdemokratischen Elementen, die sich in Form von Bürger*innenversammlungen zeigen. Beim wirtschaftlichen und politischen Leben zeigt sich eine konsequente Dezentralisierung, die die Voraussetzung für ein solches System generell ist.

Beachtlicher ist aber sicher noch die ökologische Transformation der Gesellschaft: Der öffentliche Nahverkehr ist ausgebaut, die Städte sind autofrei, Plastik wurde aus dem Produktionsprozess verbannt, die Energieversorgung wurde auf erneuerbare Energien umgestellt und die Recyclingrate liegt bei sagenhaften 99 Prozent. Technik als solche wird nicht verdammt, insofern sie umweltverträglich und menschenfreundlich ist.

Ähnlich wie bei anderen zeitgenössischen utopischen Romanen wie Ursula K. Le Guins »Planet der Habenichtse« ist dieses Utopia kein vollkommenes Schlaraffenland ohne Mängel, sondern zeigt auch eine Reihe von Schwächen und Herausforderungen. Nach wie vor – wegen der Nähe zu den USA – gibt es ein rein mit Männern besetztes Militär, Geld fungiert weiterhin als Zahlungsmittel, und auch gewisse menschliche Laster wie der Tabakkonsum sind längst nicht überwunden. Im Gegensatz zu klassischen Utopien wie Thomas Morus’ »Utopia« kann man daher Callenbachs Ansatz als eine realistische Utopie bezeichnen. Es gilt nicht mehr, das Unmögliche einzufordern, um das Mögliche zu erreichen, sondern erst einmal die Leute mit dem Möglichen anzufixen.

Zeitgenössisch fand Callenbach keinen Verlag für seinen Roman. Kurzerhand gründete er einen eigenen, um dieses Buch schließlich 1975 zu veröffentlichen, das sich zu einem Longseller entwickelte. Inspiriert von diesem Erfolg, veröffentlichte Callenbach mit »Ecotopia Emerging« eine Erzählung über die Vorgeschichte und Entstehung von »Ecotopia« aus dem Geist der damaligen Umweltbewegung heraus. Damit konnte er allerdings nicht an den Erfolg seines Vorgängers anknüpfen, und der Roman ging weitestgehend unter.

Der Titel »Ecotopia« ist mittlerweile dank des Erfolgs von Callenbachs Roman zu einem feststehenden Begriff geworden. Der US-amerikanische Ökologe Murray Bookchin griff ihn auf und füllte ihn in seinen eigenen Werken mit weiterführendem Inhalt. Eine Reihe von ökologischen Jugendcamps weltweit nennt sich in Anlehnung an den Roman »Ecotopia«. In diesem Sinne entstehen immer wieder neue »Ecotopias«, wo die grundlegenden Ideen aufgenommen, angepasst und weiterentwickelt werden.