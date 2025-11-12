- Kommentare
- Jahresgutachten
»Wirtschaftsweisen«: Blinder Fleck bei Investitionen
Das Gutachten der »Wirtschaftsweisen« hat gute Passagen, ist aber lückenhaft
Auf den ersten Blick fährt der Sachverständigenrat für Wirtschaft auf Regierungskurs: Steuerlasten müssten verringert, Bürokratie abgebaut und private Altersvorsorge begünstigt werden. Doch während die schwarz-rote Koalition wirtschaftspolitisch auf die exportorientierten Konzerne schielt, zielt die Mehrheit der fünf »Wirtschaftsweisen« stärker auf Mittelstand und Verbraucher. So soll, um die Besteuerung aller Vermögensarten gleichmäßiger zu gestalten, die Erbschaftsteuer reformiert und die steuerliche Begünstigung von Betriebsvermögen erheblich reduziert werden.
Völlig zurecht kritisieren die Ökonomen die im internationalen Vergleich hohe Vermögensungleichheit. Doch sie teilen auch einen blinden Fleck mit der Regierung: Um die lahme Investitionsbereitschaft der Wirtschaft wirklich auf Trab zu bringen, müsste der Ausbau der heimischen Realwirtschaft gegenüber Finanzinvestitionen in aller Welt fiskalisch begünstigt werden. Davon ist nirgends die Rede.
