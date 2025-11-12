- Kommentare
- Ganztagsbetreuung
Grundschulen im Wandel
Die Ganztagsbetreuung bietet Chancen, doch sie kann Kinderarmut nicht lösen
Weniger Kinder sind in diesem Jahr eingeschult worden. Für Schulträger und Lehrkräfte ist das nur bedingt eine Entlastung. Denn ab dem kommenden Jahr gilt ab den ersten Klassen ein Recht auf einen Ganztagsplatz – und noch sind nicht alle Schulen darauf vorbereitet. Vielerorts fehlen Räume und pädagogische Konzepte.
Die Grundschulen befinden sich mit der Ausweitung der Ganztagsbetreuung im Wandel. Bislang sind sie stark auf die Mithilfe der Eltern angewiesen – beim Lernen, bei der Förderung. Mit dieser elterlichen Unterstützung steht und fällt oft der Bildungserfolg der Kinder. Die Ganztagsschule könnte diesen familiären Einfluss abmildern.
Wie dringend das ist, zeigt der aktuelle Unicef-Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland. Demnach fehlen mehr als einer Million Kinder Voraussetzungen für Teilhabe am Leben. Sie wohnen beengt, sind in ihrer Freizeit eingeschränkt, manche haben kaum ausreichend zu essen. Es braucht wirksame Maßnahmen gegen Kinderarmut – sonst bleibt auch die beste Ganztagsschule nur Flickwerk.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.