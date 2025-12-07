18 Tote auf treibendem Flüchtlingsboot vor Kreta

Ein Boot der griechischen Küstenwache (Archivbild). Foto: /dpa/Eurokinissi via ZUMA Press Wire | Eurokinissi

Athen. Die griechische Küstenwache hat vor Kreta ein manövrierunfähiges Boot mit 18 toten Migranten entdeckt. Zwei Menschen hätten überlebt, berichtete der griechische öffentlich-rechtliche Rundfunk ERTnews. Die beiden hätten den Einsatzkräften gesagt, sie hätten während eines schweren Unwetters die Kontrolle über das Boot verloren. Die Insassen seien dann ohne Wasser, Nahrung und ausreichenden Schutz auf offener See gewesen.

Laut griechischen Behörden waren die 18 Menschen bereits seit mehr als einem Tag tot, als das Boot entdeckt wurde. Woher diese kamen, ist bislang unklar. Gerichtsmediziner und Ermittler der Küstenwache versuchten nun festzustellen, was genau auf dem Boot passierte, hieß es aus Kreisen der Zentrale der Küstenwache.

Das teilweise gesunkene Boot war am Samstag von einem vorbeifahrenden türkischen Handelsschiff geortet worden. Die kurze, aber gefährliche Überfahrt von der türkischen Küste zu den nahegelegenen griechischen Inseln in Schlauchbooten oder kleinen, oft seeuntüchtigen Booten war früher die Hauptroute, bis verstärkte Patrouillen und mutmaßliche Zurückweisungen die Versuche reduzierten.

In den letzten Monaten haben die Ankünfte von Libyen (genauer: dem östlichen Landesteil und der dortigen Region Tobruk) nach Kreta jedoch stark zugenommen. Dieses Jahr kamen bis Anfang Dezember nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) fast 17 000 Migranten auf Kreta an.

An der Suchoperation sind ein Schiff und ein Flugzeug der europäischen Grenzagentur Frontex, ein Hubschrauber der griechischen Küstenwache und drei Handelsschiffe beteiligt. Im Meer rund um Kreta tobte in den vergangenen Tagen ein schwerer Herbststurm mit Windböen von mehr als 90 Kilometern pro Stunde. dpa/nd