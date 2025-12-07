Werbung

Unzufriedenheit mit Bundesregierung erreicht neuen Tiefpunkt

70 Prozent kritisieren Regierungsarbeit – Im Sonntagstrend überholen Linke die Grünen

  • Lesedauer: 2 Min.
Lars Klingbeil, Bundesminister der Finanzen, während einer Sitzung des Bundestags mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).
Lars Klingbeil, Bundesminister der Finanzen, während einer Sitzung des Bundestags mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).
Foto: dpa | Kay Nietfeld

Berlin. Die schwarz-rote Bundesregierung verliert weiter an Rückhalt in der Bevölkerung. Laut einer repräsentativen Insa-Umfrage für »Bild am Sonntag« sind aktuell 70 Prozent der Befragten mit der Arbeit der Koalition unzufrieden. Das ist der schlechteste Wert, den das Institut seit Amtsantritt der Regierung im Mai gemessen hat. Damals fand nicht einmal die Hälfte der Befragten (46 Prozent) die Koalition schlecht. Aktuell zeigen sich demnach nur 21 Prozent zufrieden.

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erzielt schlechte Werte. Mehr als zwei Drittel der Befragten (68 Prozent) sind mit seiner Arbeit unzufrieden. Lediglich 23 Prozent bewerten sie positiv. Für die Umfrage befragte Insa Donnerstag und Freitag (4. und 5. Dezember) 1005 Personen. Am Freitag verabschiedete der Bundestag das umstrittene Rentenpaket, das in den vergangenen Wochen zu heftigen Diskussionen in der Koalition geführt hatte.

Im Sonntagstrend, den Insa wöchentlich für »Bild am Sonntag« erhebt, verharrt die Union bei 25 Prozent, die SPD bei 15 Prozent. Damit kommen die Regierungsparteien zusammen weiterhin nur auf 40 Prozent und wären von einer parlamentarischen Mehrheit deutlich entfernt.

Die AfD büßt im Sonntagstrend einen Punkt ein im Vergleich zur Vorwoche und kommt nun auf 26 Prozent. Die Grünen verlieren ebenfalls einen Punkt und kommen auf 10 Prozent. Die Linke verbessert sich um einen Punkt auf 11 Prozent. Das BSW liegt unverändert bei 4 Prozent. Die FDP verbessert sich auf 4 Prozent (plus 1 Punkt). Für den Sonntagstrend befragte Insa 1206 Personen im Zeitraum vom 1. bis zum 5. Dezember. dpa/nd

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Politik

Insulaner-Tradition 2025 ohne sexistische Gewalt

Nach bundesweiter Kritik an Übergriffen im Vorjahr verlief das Klaasohm-Fest auf Borkum diesmal friedlich

Lenin und Thälmann sollen nicht mehr zum Stadtbild gehören

SED-Opferbeauftragte fordert Umbenennung von Straßen und appelliert an Bürgermeister

Unsichere Zukunft der Selbstverwaltung

Bei der Annäherung zwischen Damaskus und den Kurden gibt es keinerlei Fortschritte

Ist die »dunkle Ära« vorbei?

Syrien ein Jahr ohne Baschar Al-Assad

Unzufriedenheit mit Bundesregierung erreicht neuen Tiefpunkt

70 Prozent kritisieren Regierungsarbeit – Im Sonntagstrend überholen Linke die Grünen

Hilfsorganisationen für Sachlichkeit in Syrien-Rückkehr-Debatte

Brot für die Welt und Diakonie warnen vor Verharmlosung der Lage

EU will Gesetz zu Razzien und Biometrie-Zwang für Geflüchtete

Richtlinie könnte Fußfesseln erlauben – Kritiker warnen vor massivem Grundrechtseingriff

BSW will etwas weniger Wagenknecht wagen

Mit teilweise neuer Führung geht das BSW in die Wahlkämpfe 2026

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.

- Anzeige -
- Anzeige -