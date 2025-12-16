Nur nicht Opfer werden

Bleibt in der Familie: Männergewalt wird oft von Generation zu Generation weitergegeben. Foto: imago/Petra Schneider

Was im neuen Männergesundheitsbericht, der im November veröffentlicht wurde, hat Sie am stärksten überrascht?

Überrascht hat mich, wie stark Jungen und Männer in verschiedenen sozialen Kontexten von Gewalt betroffen sind. Natürlich war klar, dass auch sie Gewalt erleben und nicht nur Frauen. Es wird aber viel zu wenig berücksichtigt, dass Männer und Jungen ebenfalls substanziell Gewalt erfahren. Sie tritt in einer Vielzahl von Lebensbereichen auf, und zwar vorwiegend im öffentlichen Raum durch andere Männer. Gewalt beginnt in der Kindheit mit Misshandlung und Vernachlässigung, setzt sich über Schule und Mobbing fort und reicht bis ins Berufsleben. Auch Männer mit Behinderung oder Pflegebedarf erleben häufig Gewalt.

Haben Sie dafür konkrete Zahlen?

Die Datenlage war lange schlecht. Erst seit Kurzem gibt es repräsentative Studien. Ob Gewalt gegen Männer zugenommen hat, lässt sich daher nicht sicher sagen. In neueren Studien gaben allerdings 20 bis 30 Prozent der befragten Männer an, in ihrer Kindheit mindestens einmal misshandelt worden zu sein. In einer repräsentativen Studie des Kriminologischen Instituts Niedersachsen von 2024 berichteten zudem 54 Prozent der Männer von Gewalterfahrungen in einer Partnerschaft. In derselben Studie zeigte sich aber auch, dass 55 Prozent der Opfer selbst gewaltttätig waren. Interessant ist: Je genauer man nach Gewaltformen fragt, desto differenzierter beantworten Männer die Fragen.

Um welche Art von Gewalt handelt es sich?

Im öffentlichen Bereich ist es körperliche Gewalt, im sozialen Nahraum eher psychische Gewalt. In der Kindheit kommen alle Formen vor: körperlicher, emotionaler und sexueller Missbrauch sowie körperliche und emotionale Vernachlässigung. Sexueller Missbrauch betrifft insgesamt häufiger Mädchen und Frauen, aber in bestimmten Kontexten – etwa im kirchlichen Bereich – eher Jungen.

Interview Wolf Heider-Sawall

Anne Maria Möller-Leimkühler ist außerplanmäßige Professorin für Sozialwissenschaftliche Psychiatrie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie forscht zur Männergesundheit, engagiert sich im Vorstand der gleichnamigen Stiftung und ist Mitherausgeberin des Berichts.

Wie definieren Sie Gewalt grundsätzlich?

Es gibt unterschiedliche Definitionen. Der Soziologe Ludger Jungnitz betont zum Beispiel die Opferperspektive: Gewalt ist jede Handlung eines anderen, die mir Verletzungen zufügt oder deren Verletzungsabsicht ich annehme. In unserem Bericht benennt jeder Autor seine Definition, damit klar ist, wovon ausgegangen wird.

Ist Gewalt gegen Männer ein Tabuthema?

Ja, eindeutig. Forschung, Politik und Öffentlichkeit konzentrieren sich stark auf Gewalt gegen Frauen – völlig zu Recht, denn Frauen sind besonders betroffen. Dazu wurde auch sehr viel geforscht, Gewaltschutz und -hilfe für Frauen wurden gesetzlich festgeschrieben. Für Männer gibt es Vergleichbares nicht. Wir haben gesellschaftlich immer noch dieses Klischee: Männer sind die Täter und Frauen die Opfer. Männern fällt es selbst schwer, sich als Opfer zu sehen, weil das ihrer männlichen Identität widerspricht. Die Gesellschaft kann sich kaum vorstellen, dass Männer auch Gewaltopfer sein können.

Welche Rolle spielen dabei traditionelle Männlichkeitsnormen?

Sie sind ganz entscheidend. Demnach muss ein Mann stark und durchsetzungsfähig sein, er teilt aus, muss aber auch einstecken können. Gewalt ist im Männlichkeitsbild schon als Komponente vorhanden. Opfer zu werden, ist das Gegenteil von Männlichkeit. Das ist schwer erträglich und führt zu Scham. Deshalb werden Opfererfahrungen in Polizeistatistiken unterschätzt. Dunkelfeldstudien, also repräsentative Studien, zeigen, dass die Wirklichkeit anders aussieht.

Welche Folgen haben Gewalterfahrungen?

Frühe Gewalterfahrungen beeinflussen die Hirnentwicklung und überlasten das Stresssystem, das dadurch chronisch überaktiv wird. Das bewirkt eine deutlich erhöhte Vulnerabilität. Ohne Behandlung kann Gewalterfahrung langfristig zu erheblichen psychosozialen Problemen führen sowie zu psychischen Erkrankungen wie Angststörungen, Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen oder Suizidalität. Außerdem sind körperliche Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Atemwegserkrankungen oder Krebs nachgewiesen. Besonders gravierend sind diese Folgen, wenn Betroffene wiederholt oder auch verschiedene Formen von Gewalt erfahren mussten.

Also etwa kombinierte körperliche und psychische Gewalt?

Genau. Und das ist die Regel. Etwa 50 Prozent der befragten Männer geben in aktuellen repräsentativen Studien an, mehr als eine Gewaltform erlebt zu haben.

Wie wirken sich Gewalterfahrungen, die erst im Erwachsenenalter gemacht wurden, auf die Gesundheit aus?

In Studien zu Partnerschaftsgewalt zeigen sich bei Männern vor allem psychische Folgen: Sie fühlten sich gestresst, hilflos oder erniedrigt. Und diese psychischen Belastungen führen auf Dauer auch zu körperlichen Erkrankungen.

Können diese Folgen erklären, warum die Suizidraten von Männern so viel höher sind?

Das kann eine Rolle spielen. Männer haben dreimal höhere Suizidraten als Frauen. Es gibt dazu zu wenig Forschung, aber wir wissen: Gewalterfahrungen erhöhen generell das Risiko für Suizid und für vorzeitige Sterblichkeit.

Gibt es Gruppen, die besonders gefährdet sind?

Ja. Es besteht ein starker Zusammenhang zwischen sozioökonomischer Lage und Gewaltbetroffenheit. Männer in Armut oder in chronischer Arbeitslosigkeit sind häufiger betroffen, Geflüchtete ebenfalls. Und psychisch kranke Menschen sind, anders als oft angenommen, eher Opfer als Täter. Das gilt auch für Obdachlose.

Führen Gewalterfahrungen dazu, dass Männer später selbst gewalttätig werden?

Diese Zusammenhänge sind nicht so stark, wie man erwarten würde. Viel klarer ist: Wer als Kind Opfer war, bleibt oft auch im Erwachsenenalter verletzlich und erlebt erneute Gewalt. Das geht aus den internationalen Daten hervor. Zum Beispiel gibt ein Großteil der Männer, die über Partnerschaftsgewalt berichten, an, dass sie bereits in der Kindheit Gewalterfahrungen machen mussten. Dabei spielen wahrscheinlich in der weiteren Entwicklung ein geringes Selbstwertgefühl und erlernte Verhaltensmuster eine Rolle. Dennoch sind viele Männer sowohl Opfer als auch Täter, im Sinne der Gewaltspirale.

Was sollte die Prävention leisten?

Zum einen den Opferschutz stärken – hier steht Deutschland bei Männern noch am Anfang. Es gibt etwa zwölf Schutzwohnungen für Männer, gegenüber 500 für Frauen. Die Beratungsangebote sind rudimentär. Parallel braucht es Gewaltprävention in Kitas, Schulen und Familien sowie mehr Bewusstsein für Mobbing. Ganz entscheidend ist, Männer als Gewaltopfer wahrzunehmen und Geschlechterstereotype abzubauen. Das ist auch der Sinn unseres Männergesundheitsberichts: nämlich Diskussionen und gesellschaftliche Diskurse dazu anzuregen.