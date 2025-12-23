Hotelgast als Rohstofflieferant

Blick in einen Schlafsaal im »Nine Hours«-Hotel Foto: Nacása & Partners

Eine Woche nach der erholsamen Nacht am Südrand des Tokioter Stadtzentrums liegt eine Nachricht mit Anhang im Mailpostfach: »Schlafdauer von 1.26 Uhr bis 8.35 Uhr«, steht darin und weiter: »38 Minuten weniger als der Durchschnitt«. Zehn Wachphasen habe es in der Nacht gegeben, und damit zwei mehr als üblich. Die Schlafeffizienz – das Verhältnis zwischen Schlaf- und Wachzeit – lag bei 70 Prozent. Medizinische Daten seien dies zwar nicht, wird betont. Aber irgendwie ist man nun trotzdem schlauer als vorher.

Solche Informationen erhält, wer bei »Nine Hours« nächtigt, einem Hotelbetrieb aus Japan, der in dem ostasiatischen Land gerade für große Aufmerksamkeit sorgt. Er bietet seinen Gästen bei zentraler Lage am Drehkreuzbahnhof Shinagawa nicht nur ein Bett für umgerechnet kaum 50 Euro, also vergleichsweise wenig Geld. Sondern auch eine Auswertung, wie die Nacht im Hause gelaufen ist, in Gestalt einer Schlafanalyse. Und wer will nicht wissen, ob sie oder er auch wirklich gut geschlafen hat? Und was »gut« überhaupt ist?

Das Tokioter Hotel – im Stil eines Kapselhotels gehalten, also mit übereinander angelegten röhrenartigen Betten in größeren Schlafsälen – gilt als Weltneuheit. Einerseits, weil es seinen Gästen eben eher günstig eine Auswertung ihres Schlafs bietet. Andererseits, weil es die Gäste dadurch von Kunden zu Rohstofflieferanten in der Datenökonomie macht. Denn »Nine Hours« verkauft die Schlafdaten – anonymisiert und mit Einverständnis seiner Gäste – an Drittkunden weiter.

Die Kapseln, in die die Gäste hineinkrabbeln müssen, sich darin dann aber hinsetzen können, sind äußerlich in einem schlichten Weißgrau gehalten. Technologisch haben sie es allerdings in sich: Unterm Kopfkissen ist ein Bewegungsmelder angebracht, an der Decke filmt eine Kamera das Gesicht, ein Mikrofon nimmt Geräusche auf. Die Ohrstöpsel, das WLAN-Passwort und der Minifernseher dienen nur dem Komfort des Gastes. Der Rest gilt der Datenerhebung.

»Wir sind auf einem guten Weg«, sagt Yasuyuki Watanabe, Direktor von »Nine Hours«, in der Unternehmenszentrale anderswo in Tokio. »Wir wollen, dass unsere Gäste ihren Aufenthalt bei uns wirklich optimal nutzen.« Und man will auch die Gäste optimal nutzen – oder ausnutzen? Ziel des Unternehmens ist jedenfalls, jährlich eine Million Schlafanalysen durchzuführen. Von Drittkunden erhält das Hotel für 10 000 Analysen eine jährliche Nutzungsgebühr von 10 000 Yen (rund 60 Euro).

Bisher ist der Anteil der Datenverkaufs-Erlöse am Gesamtumsatz des Unternehmens, das anderswo in Japan auch noch herkömmliche Hotels betreibt, eher gering. Bei rund 31 Millionen Euro Umsatz schlägt das Datengeschäft mit nur zwei Prozent zu Buche. »In zwei Jahren wollen wir bei zehn Prozent sein«, rechnet Watanabe vor. Und über die kommenden Jahre soll das Geschäft weiterwachsen.

Schon jetzt kaufen rund 30 Unternehmen die Schlafdaten ein, die sich auch mit demografischen Informationen zu den Gästen – von Alter über Geschlecht bis zu Gewicht und Bildungsgrad – kombinieren lassen. Zu den Kunden zählen Lebensmittelkonzerne, Hersteller von Smartwatches und Unternehmen aus der Pharmabranche. Auch Forschungsinstitute arbeiten mit »Nine Hours« bereits zusammen.

Das Unternehmen bewegt sich in einem generell innovativen Markt, der sich wiederum in einer Boomphase befindet. Das Statistikportal Statista schätzte die globalen Umsätze aller möglichen kommerziellen Produkte, die dem individuellen Schlaf helfen sollen, im Jahr 2023 auf umgerechnet rund 64 Milliarden Euro. Bis 2032 dürfte sich das Marktvolumen demnach fast verdoppelt haben. Dabei reicht das Geschäft weit über Tabletten, Spezialtees, Masken oder besondere Decken hinaus.

Dass der Schlafmarkt in hohem Tempo wächst, hat wiederum auch damit zu tun, dass die Wissenschaft Gründe und Bedeutung des Schlafens allmählich besser versteht. Auch die Forschung am schlafenden Körper boomt. »Schlaf ist einer der wichtigsten, aber am wenigsten verstandenen Aspekte unseres Lebens, unseres Wohlbefindens und unserer Langlebigkeit«, schreibt der Neurowissenschaftler Matthew Walker in seinem internationalen Bestseller »Why we sleep«.

Weiter heißt es darin: »Bis vor Kurzem hatte die Wissenschaft keine Antwort auf die Frage, warum wir schlafen, welchen Nutzen es hat oder warum wir unter so verheerenden gesundheitlichen Folgen leiden, wenn wir nicht schlafen.« Schlafdauer und -qualität wird mittlerweile in vielen Kontexten erforscht. Bekannt ist, dass sie hohe Auswirkungen auf Gesundheit und Arbeitsproduktivität haben. Aber die Forschung, so Matthew Walker, stecke noch in den Kinderschuhen.

Das »Nine Hours«-Hotel wolle helfen, die Qualität der Antworten auf diverse Forschungsfragen zu verbessern, heißt es aus der Unternehmenszentrale. Und davon dürfte es in einer Zeit, in der sich die Menschen mit Smartwatches oder Smartphones längst in Sachen zurückgelegter Schritte, aufgenommener Kalorien und am Bildschirm verschwendeter Zeit selbst vermessen, weiter profitieren.

Kritiker hingegen äußern Zweifel an der Datensicherheit, die gerade bei gesundheitlich relevanten Themen wie Schlaf heikel sei. »Nine Hours« kontert diese Bedenken damit, dass die Gäste ihr Einverständnis zur Analyse gäben. Zudem sei der Preis pro Nacht günstiger als in vielen anderen Hotels und könnte über die Jahre, wenn das Geschäft mit Schlafdaten noch größer wird, sogar fallen. Denn die echte Ware wird künftig womöglich weniger das Bett sein, sondern das, was darin gemessen wird.