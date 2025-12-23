Ann-Katrin Berger und ihr großer Wille, »niemals aufzugeben«

Eine Parade wie »deutsche Ingenieurskunst«, schrieb die die »New York Times«: Ann-Katrin Berger im EM-Viertelfinale Foto: imago/Elyxandro Cegarra

Wo und wie verbringen Sie die Weihnachtstage?

Bei meiner Mutter. In der Heimat kann man am besten runterfahren, weil man wie die Tochter behandelt wird. Bei uns als Schwaben kommen die Maultaschen mit Würstchen und Kartoffelsalat auf den Tisch.

Das klingt nach Behaglichkeit.

Das ist auch gemütlich, weil ich eine recht große Familie habe. Zwei Schwestern, fünf Neffen und Nichten. Wir sind damit zu zehnt. Früher war noch mein Opa dabei, aber der hat ja noch zwei andere Töchter.

Viele Leute bezahlen viel Geld, um Weihnachten und Silvester in New York zu verbringen. War das keine Option?

Nee. Das ist zu weit weg und zu kalt! Ich sehe New York zehn Monate im Jahr. Zu Hause ist Weihnachten am schönsten, weil ich einen Rückzugsort habe, wo ich mich einfach wohlfühle. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Ich vergesse nicht, woher ich komme.

Sie spielen seit 2014 im Ausland. Haben Sie dadurch einen anderen Blick auf Deutschland bekommen?

Auf jeden Fall. Für meine Entwicklung war es sehr wichtig, andere Kulturen kennenzulernen. Und: Die deutsche Küche oder die deutsche Pünktlichkeit lernt man mehr zu schätzen, wenn man länger weg ist.

Sie haben für Turbine Potsdam, Paris St.-Germain, Birmingham City und Chelsea gespielt, ehe Sie zum Gotham FC gingen, wo Sie gerade US-Meisterin geworden sind. Was war der prägendste Ort?

Jede Station hat mich geprägt – ob auf oder neben dem Fußballplatz. Ich habe dadurch ja auch verschiedene Fußballkulturen kennengelernt. Über längere Zeit so weit weg von zu Hause zu leben, zeigt mir, dass ich ein Familienmensch bin, weil das Heimweh teilweise schon sehr groß ist.

Können Sie als US-Champion unerkannt durch die Straßen gehen?

New York ist viel zu groß dafür, dass die Leute mich erkennen. Ich muss keine Mütze aufsetzen und keinen Hoodie überziehen.

Seit 2024 spielen Sie bei Ihrem Klub aus dem Großraum New York. Dort werden auch die deutschen Fußballer 2026 einige WM-Partien spielen. Was können Besucher dort erwarten?

Ein riesengroßes Land mit vielen attraktiven Sportarten! Und mir gefällt dieser schöne Mix zwischen einer beeindruckenden Großstadt und einem ländlichen Ambiente mit tollen Naturparks.

Sie haben ein Buch herausgebracht mit dem Titel »Das Spiel meines Lebens – wie ich den Krebs besiegte und Deutschlands beste Torhüterin wurde«. Was war die Motivation?

(überlegt) Am Anfang dachte ich eigentlich, dass ich meine Geschichte nicht erzählen möchte, ich fand mein Leben recht langweilig. Aber einige Personen in meinem Umfeld haben mir gesagt, dass mir gar nicht bewusst sei, wie viel ich zu erzählen hätte – und dass ich vielen damit helfen könnte. Das war dann nach meiner Erkrankung immer mein Ziel. Und natürlich möchte ich auch Mädchen vermitteln, die von einer Karriere als Fußballerin träumen: Um ganz nach oben zu kommen, muss man auch durch tiefe Täler gehen.

Sie sind zweimal an Schilddrüsenkrebs erkrankt. Das offen anzusprechen, war erst nach der Heilung möglich?

Natürlich ist es für mich einfacher, darüber zu sprechen, weil ich die Krankheit zweimal besiegt habe. Aber auch wenn es mehr Komplikationen gegeben hätte, behaupte ich mal, dass ich damit nicht anders umgegangen wäre. Der Sport hat mir den Willen vermittelt, niemals aufzugeben – dafür bin ich dankbar. Meine mentale Stärke hat mir beim Umgang mit dem Krebs geholfen.

Sie schildern anschaulich, welch wichtige Rolle Ihr Großvater in Ihrem Leben spielt. Er war Psychologe und hat als Erster erkannt, dass in Ihrer Unruhe als Kind auch eine Stärke steckt. Ist er Ihr Entdecker?

Generell haben mir meine Mama und mein Opa sehr geholfen, im Fußball weiterzukommen. Sie haben mich als Mensch gefördert, weil sie gesehen haben, wie engagiert ich im Fußball war. Auf meiner Position muss man Ausstrahlung, Disziplin und Leidenschaft haben. Da haben sie mich wirklich ruhiger gemacht: Es bringt ja nichts, als Torhüterin hektisch zu sein. Ich würde mal sagen: Ich bin auf dem Platz ein komplett anderer Mensch als neben dem Platz.

In Ihrem Spiel seien 99 Prozent Ihrer Handlungen logisch berechnet, sagten Sie jüngst. Was bedeutet das?

Man wird erst am Ende der Karriere zu einer guten Torhüterin. Um in diese Rolle mit diesem Auftreten und der Präsenz reinzuwachsen, müssen vorher Fehler passieren. Nur so lernt man im Fußball. Heute löse ich 99 Prozent der Situationen mit Erfahrung, weil auch ich schon viele Fehler gemacht habe. Sie gehören zur Entwicklung dazu.

War das EM-Viertelfinale im Sommer gegen Frankreich das Spiel Ihres Lebens?

Ich finde erst einmal jedes Spiel besonders, weil ich am Wochenende machen kann, was ich liebe. Natürlich ist das auch für mich eines der bemerkenswertesten Spiele meiner Karriere. Es war besonders spektakulär, weil so viele Emotionen mitgespielt haben.

Die »New York Times« hat zu Ihrer sagenhaften Parade geschrieben: »Ihr linker Arm, ausgefahren in eine andere Dimension. Wie eine exquisite Zeitmaschine deutscher Ingenieurskunst.«

Hört sich witzig an. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie lang mein Arm ist. Daher trifft es die Beschreibung sehr gut. Eine solche Parade kann man nicht trainieren.

Nach dem Aus gegen Spanien haben Sie sich das EM-Finale England gegen Spanien im Beisein der Familie Ihrer Lebensgefährtin Jess Carter angeschaut. War das Teil des Verarbeitungsprozesses?

Nach dem Halbfinale war ich erst mal furchtbar enttäuscht. Aber in einer Beziehung darf man sich auch für den Partner freuen, muss seine Gefühle beiseitelegen und ihn unterstützen. Das habe ich getan.

Und jetzt freuen Sie sich auf die WM 2027? Sie haben ja kürzlich verkündet, weiterhin für das DFB-Team zu spielen.

Ja, eine Weltmeisterschaft ist nun mal das Größte. Ich habe ein gutes Gespräch mit Bundestrainer Christian Wück und Torwarttrainer Michael Fuchs geführt, aber ich musste erst einmal dieses anstrengende Jahr für mich verarbeiten. Vielen ist gar nicht bewusst, welche Emotionen solch ein Turnier in einem Menschen auslöst. Daher wollte ich diese Entscheidung mit ein bisschen Abstand und Vernunft treffen. Jetzt freue ich mich wirklich darauf, was mit dieser tollen Mannschaft vor uns liegt.