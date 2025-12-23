Chicago: Trillerpfeifen ausverkauft!

Eine Frau in Chicago warnt per Pfiff andere Anwohner vor einer sich nähernden Kolonne von ICE-Fahrzeugen. Foto: AFP/Getty Images/Scott Olson

Es ist selten eine gute Nachricht, wenn etwas ausverkauft ist. Selbst die Händler dürften sich ärgern, dass sie nicht mehr Ware bestellt oder hergestellt haben. Dass es Mitte Oktober in der US-Metropole Chicago keine Trillerpfeifen mehr gab, war aber tatsächlich ein Grund zum Jubeln. Einerseits war es ein Zeichen für die riesige Solidarität in der Stadt mit migrantischen Mitbürgern, die Gefahr liefen, von den berüchtigten Einheiten der Einwanderungsbehörde ICE verschleppt zu werden. Andererseits führte die Nachricht selbst zu noch mehr zivilgesellschaftlichem Engagement.

ICE hatte im Zuge der extrem verschärften Abschiebepolitik von Präsident Donald Trump bereits Tausende Menschen aus Los Angeles, Washington und anderen Regionen der Vereinigten Staaten gefangen genommen, wochenlang festgehalten und zum Teil rechtswidrig in Drittstaaten ausgeflogen. Die allermeisten von ihnen waren unbescholtene Bürger, deren einziges »Vergehen« darin bestand, ohne Papiere im Land zu leben oder oft vor Jahrzehnten illegal eingereist zu sein. Manchmal als Kleinkinder mit den Eltern.

Chicagos Bürger wollten Abschiebungen aus ihren Gemeinden verhindern. Schnell verkündeten sie lautstark mit handelsüblichen Trillerpfeifen die Sichtung von ICE-Agenten. Dies half einerseits von einer Abschiebung bedrohten Menschen, sich zu verstecken. Zum anderen lockte es viele weitere solidarische Menschen an, die versuchten, die Beamten zu vertreiben oder sie zumindest bei potenziell illegalen Verhaftungen zu filmen. Nicht selten verließen ICE-Agenten den geplanten Einsatzort, wenn sie die Pfeifen hörten.

»Es breitete sich rasend schnell aus«, sagte Baltazar Enriquez, Präsident einer Bürgerinitiative im größten Latino-Viertel Chicagos, Little Village, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. »Und wenn wir die nächsten drei Jahre patrouillieren müssen, sind wir dazu bereit, nur um die Sicherheit unserer Nachbarschaft zu gewährleisten.«

Bald ploppten in Internetforen Meldungen auf, nach denen in manchen Gegenden keine Pfeifen mehr zu haben waren. Selbst Amazon soll für kurze Zeit in Lieferschwierigkeiten geraten sein. Doch aus der Not wurde schnell eine Tugend: Hunderte Freiwillige trafen sich zu »Whistlemania« genannten Pfeifen-Bastelpartys. Mitsamt englisch- und spanischsprachigen Anleitungen, in welchen Fällen wie oft zu pfeifen sei, und Warnhinweisen, um nicht selbst ins Fadenkreuz von ICE zu geraten, wurden die Pfeifen dann kostenlos auf lokalen Festen oder in Mini-Bibliotheksboxen verteilt. Im Ortsteil Belmont Cragin waren es allein in der ersten Oktoberhälfte 17 000 Stück, wie NBC berichtete.

Evan Cordes-Stone und seine Tochter packten selbst 1500 »Pfeifen-Kits«. »Ich mag einfache Lösungen. Und dies schien mir ein sehr effizienter Weg zu sein, unsere Community zu sichern«, beschrieb Cordes-Stone gegenüber »Scripps News« die Aktion.

Aktivist Aaron Tsui begann derweil, selbst Pfeifen auf seinem 3D-Drucker herzustellen, und teilte die Bauanleitungen im Netz für andere. »Pfeifen sind eine einfache Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu erregen, wenn ICE in der Gegend ist«, sagte Tsui. »Das Ausdrucken ist eine einfache Sache, die ich tun kann, um zur Sensibilisierung beizutragen.« Die Kosten für eine Pfeife lägen bei etwa 20 Cent. Damit waren sie mindestens halb so teuer wie jene bei Amazon, dem großen Logistikkonzern, den linke Aktivisten ohnehin am liebsten meiden.

Mehr als 1000 Verhaftungen durch ICE in Chicago konnten letztlich zwar nicht verhindert werden, doch wer weiß, wie viel mehr es gewesen wären ohne die außerordentliche Solidarität der Menschen in der Stadt.