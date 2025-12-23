»Europa Universalis«: Historische Sandkastenspiele

Ein Spiel wie das Römische Reich: stark angefangen, stark nachgelassen. Foto: Paradox

Große Ambitionen müssen scheitern. Das ist im Computerspiel genauso wie im echten Leben. Diese Lehre mussten in diesem Jahr schon zwei Schwergewichte im Bereich der weltumspannenden Strategiespiele auf die harte Tour erfahren. Nachdem im Frühjahr der Platzhirsch »Civilisation« mit seiner siebten Alliteration keinen großen Erfolg erzielt hat, weder beim Publikum noch bei der Fachpresse, steht nun der schwedische Publisher Paradox vor einem ähnlichen Problem: Die alteingesessene Community stört sich an der neuesten Version des im Herbst dieses Jahres veröffentlichten Grand-Strategy-Spieles »Europa Universalis«, weil der Spagat zwischen historischem Realismus und größtmöglicher Freiheit der Spielenden nicht gelang.



Die Entwickler von »Europa Universalis 5« konnten sich letztlich nicht entscheiden, ob sie eine realistische historische Simulation programmieren oder ein Spiel, in dem alles möglich ist, sie also dem Spieler eine sogenannte Sandbox zur Verfügung stellen, in der beispielsweise das Byzantinische Reich völlig ahistorisch den afrikanischen Kontinent erobern kann. Beide Ansätze widersprechen sich nicht nur, die ausgewogene Integration dieser spielmechanischen Antipoden ist eine bisher ungelöste Mammutaufgabe.



Mit der Verlegung des Startpunktes um 100 Jahre, im Gegensatz zur Vorgängerversion, gewinnt das Spiel zwar an Tiefe, dafür verliert der Spieler schnell die Motivation. Denn der Start in das Spiel ist gleichzeitig die schlimmste Phase eines Durchlaufs, der im Jahr 1337 startet und bis 1837 geht.

Die zeitliche Nähe des Spielbeginns zum Ausbruch der Pest wurde von den Entwicklern bewusst gewählt. Damit fängt jeder Spieldurchlauf mit einem brutalen Massensterben der Bewohner des zu regierenden Landes an. Es gibt keinerlei Möglichkeit, dieses historische Event zu verhindern, auch die möglichen Schutzmaßnahmen sind beinahe allesamt nutzlos. Dieses frustrierende Einstiegserlebnis ist unumgänglich, denn im Gegensatz zum Vorgänger kann hier das Jahr des Spielbeginns nicht selbst gewählt werden. Für einen historischen Sandkasten eine fiese Zwickmühle: Zwar wird hier die Geschichte korrekt wiedergegeben, aber der Spieler kann das Ereignis nicht durch gute Politik oder taktisches Geschick abwenden oder abmildern.

Gleichzeitig beschleicht einen das Gefühl, dass die derzeitigen Spielmechaniken mittelgroße Länder mit einer Hauptstadt in der Mitte des Landes übervorteilen, während größere Länder mehrere Hundert Jahre lang große Probleme haben, ihr Land unter Kontrolle zu bringen. Solche Programmierfehler torpedieren den Anspruch als historisches Strategiespiel, befördern aber natürlich den Aspekt eines modularen Sandkastens.

Ereignisse für größere Reiche sind in der Regel negativ konnotiert. Einige Großmächte zahlen sich allein für die regelmäßig auftauchenden historischen Events dumm und dämlich. Gleichzeitig ist es dann schwer umsetzbar, die Kolonien auszubauen, das Militär zu stärken und die Wirtschaft voranzubringen, um nur ansatzweise die historische Entwicklung des Landes nachzuspielen.



Dafür können winzige Grafschaften relativ schnell aufschließen und zu ernsthaften Konkurrenten erwachsen. Das hat den Grund, dass die Entwickler jeder spielbaren Verwaltungseinheit, ob nun Grafschaft oder Königreich, eine langfristige Perspektive geben wollten. Es führt aber auch dazu, dass Länder wie Russland oder Großbritannien während des Spielverlaufs überhaupt nicht entstehen oder – im Falle von Österreich – im Schatten von Böhmen und Ungarn völlig verkümmern. Historisch schwer nachvollziehbar.



Ein weiterer Kardinalfehler des Entwicklerstudios Tinto war es, zu viele Spielmechaniken aus dem ebenfalls im Hause Paradox erscheinenden Spiel »Crusader King« zu integrieren. Wenn man als allmächtiger König auch noch jede Eheschließung irgendeiner adligen Landpommeranze managen muss, wird es völlig absurd. Die nervtötende Familienplanung inklusive des letzten Cousins in der Erblinie erwächst zu einem komplett sinnlosen Geklicke. Es entsteht beinahe der Eindruck, dass die Ehekuppelei ein wichtiger Teil irgendeiner Strategie sei. Bis man letztlich bemerkt, dass es völlig egal ist und keinen relevanten Effekt auf das Spiel hat.



Gleichzeitig wird durch vorprogrammierte Stolpersteine massiv Einfluss auf den Spielverlauf genommen; da sterben dann auch mal innerhalb eines Jahres zufällig zwei Thronfolger bei einem Jagdunfall. Solche familiären Events kamen beim Vorgänger kaum vor. Warum die Spieleentwickler es für eine gute Idee hielten, solche zeitraubenden Kinkerlitzchen in das Spiel einzubauen, erschießt sich nicht.

Je länger das Spiel dauert, desto mehr kommt es einem wie eine Fortsetzung von »Crusader King 3« vor, statt als Nachfolger von »Europa Universalis 4«. Letztlich ist auch dieser Versuch, ein historisches Sandkastenspiel zu entwickeln, gescheitert, da die Balance zwischen historischem Anspruch und spielerischer Freiheit nicht gegeben ist.



Eine Empfehlung für das Spiel zu formulieren, ist noch aus einem weiteren Grund nicht möglich: Die regelmäßig erscheinenden Patches für das Spiel sind Fluch und Segen zugleich. Neben Verbesserungen von Fehlern tauchen immer wieder neue Probleme auf. Teilweise sind diese Fehler so massiv, dass grundlegende Informationssysteme komplett ausfallen. Auch kann es passieren, dass ein neuer Patch den bisher gespielten Spielstand derart ramponiert, dass man nicht mehr weiterspielen kann. Für Kunden des Publisher Paradox sind solche Mängel nicht unbedingt neu, aber nicht hinnehmbar.

Zur Hoffnung gereicht nur, dass man beim schwedischen Entwicklerstudio nicht so schnell die Flinte ins Korn wirft und sie dafür bekannt sind, an ihren Spielen so lange zu arbeiten, bis sie rundum fertig sind. Wer dies gern einmal ausprobieren möchte, sollte sich einfach den Vorgänger »Europa Universalis 4« zu Gemüte führen.

»Europa Univeralis 5« (Paradox Interactive), 60 €.