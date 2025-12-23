Die Knochenarbeit hinter dem Pop

Markus Peichl, damals Chefredakteur von »Tempo«, mit einem gefälschten »Neuen Deutschland« vom 9. April 1988. Laut Peichl eine »Geste an die Oppositionellen in der DDR«. Foto: picture alliance/dpa/Carsten Rehder

Einst wollte ich Journalist werden. Durch eine Verkettung von Umständen und Zufällen (wer’s pathetisch mag, kann es »Schicksal« nennen) landete ich in der Werbung. Für einen Sprachpedanten die richtige Branche. Wo sonst wird man dafür bezahlt, sich den Kopf zu zerbrechen, ob ein Gedankenstrich, Doppelpunkt oder Semikolon das adäquate Satzzeichen in einer Unterüberschrift ist!

Nur manchmal, wenn ich in alten Ausgaben von »Tempo«, dem »Jetzt«-Magazin der Süddeutschen Zeitung und der deutschen »Vanity Fair« blättere, packt mich eine Art Phantomtrauer. Dann kommt der Gedanke in mir hoch: »Das hätte dein Leben sein können!«

Die neuen Zeitschriften zeigten uns, dass es eine Welt jenseits des universellen Spießertums gab. -

Es wäre ein kurzes gewesen, denn diese Zeitschriften gibt es nicht mehr. Genauso wenig wie ihre Vorfahren und Verwandten: diverse Stadtmagazine, »Sounds«, »Spex«, »Prinz«, die »Berliner Seiten« der »FAZ«, »Der Freund«. Was sie verband: Sie näherten sich der Welt (auch der Kultur) auf ungewohnte, weil subjektive Weise. Das konnte man »New Journalism«, »Popjournalismus« oder »literarischen Journalismus« nennen. Entscheidend war, dass sie mit dieser Sicht aufs Leben beim klassischen Journalismus aneckten. Er gab vor, »objektiv« zu sein, was in vielen Fällen ein Synonym für langweilig war.

Und Langeweile, das war der größte Feind. Er war in der Bundesrepublik der späten 70er und 80er Jahre allgegenwärtig. Noch immer gab es die langweiligen Wirtschaftswunder-Spießer, zu denen sich inzwischen die nicht minder langweiligen 68er-Spießer gesellten. Deren »Marsch durch die Institutionen« hatte auf A14-Stellen (bevorzugt Oberstudienrat für Deutsch und Sozialkunde) geendet. Als verbeamtete Oberlehrer wussten sie alles besser und begriffen nichts. Am wenigsten, dass sie Teil des Establishments geworden waren und daher von der Generation nach ihnen genauso verachtet wurden, wie sie die Wirtschaftswunder-Spießer verachtet hatten.

Die neuen Zeitschriften zeigten uns, dass es eine Welt jenseits des universellen Spießertums gab. Hier – glaubten wir – gehe es anders zu. Von daher ist Erika Thomallas »Oral History des Popjournalismus« zunächst eine Enttäuschung. Als Herausgeberin lässt sie in »Gegenwart machen« fast 100 Journalisten und Autoren zu Wort kommen, die damals den neuen Stil prägten. Doch was diese so erzählen, klingt teilweise nach ziemlich alter ungerechter Welt. Vor allem, wenn es um Geld geht. Hier alternative Selbstausbeutung (Stadtmagazine und »Spex«), dort großkapitalistische Verschwendungssucht (das »SZ-Magazin« machte in den 90ern mit jeder Ausgabe eine halbe Million Mark Verlust). Da konnte es passieren, dass von zwei vergleichbaren Artikeln der eine mit null Mark und der andere mit 10 000 Mark honoriert wurde.

Auch sollte man sich schleunigst von Fantasien über flache Hierarchien im Popjournalismus verabschieden. Die in ihren ersten Jahren selbstverwaltete »Spex« zählte zu den Ausnahmen. Doch sobald größere Verlage ins Spiel kamen, war Schluss mit Basisdemokratie. Dabei waren es weniger die Verleger, die Druck ausübten, als die Chefredakteure.

Am Beispiel »Tempo« lässt sich nachverfolgen, wie kleine Napoleons eine Zeitschrift prägten. Unter Markus Peichl wurde »Tempo« schnell zum roten Tuch für die etablierte Presse. Dies gelang auch deshalb, weil Peichl persönlich das Blatt auf Linie brachte. Wenn er es für nötig hielt, schrieb er das halbe Heft um. Das freute die Leser, weil sie in jedem Artikel den vertrauten »Tempo«-Sound heraushörten und frustrierte die Autoren, die ihren Text nicht mehr wiedererkannten. Michael Jürgs hingegen versuchte das Trauma seines Rauswurfs beim »Stern« dadurch zu kompensieren, dass er »Tempo« in einen gediegeneren »Stern« zu verwandeln trachtete (was nur bedingt gelang). Unter dem letzten Chefredakteur Walter Mayer flammte dann die alte Lust an Pop und Provokation wieder auf – die letzten beiden »Tempo«-Jahre zählten zu den kurzweiligsten.

Was dabei redaktionsintern alles geschah, beschreiben die damals Beteiligten ziemlich offenherzig. Als Leser dieses kunstvoll montierten Erinnerungsbuchs gewinnt man überraschende Einblicke in das Innenleben von Illustrierten. So staunt man darüber, wie unterschiedlich Ulf Poschardt, als er noch das »SZ Magazin« und »Vanity Fair« leitete, von seinen Kollegen wahrgenommen wurde. Subjektiver Journalismus bedeutet eben auch, dass grundverschiedene Subjekte zusammenfinden und miteinander klarkommen müssen. Zwar wäscht keiner schmutzige Wäsche, doch zwischen den Zeilen erfährt man eine Menge Zwischenmenschliches.

Und Ernüchterndes. Die Hefte mochten glamourös sein, der Redaktionsalltag war es nicht. Bevor die große aufregende Welt die Leser erreichte, musste viel Klein-Klein erledigt werden. Bei »Spex« tütete die Redaktion sogar eigenhändig die Exemplare der Abonnenten ein. Am Ende war selbst der Popjournalismus vor allem eines: knochenharte Arbeit. Und wenn der »Vorarbeiter« – wie im Fall von Markus Peichl – Perfektionist war, dann kam das Heft eben erst mit Verspätung heraus.

Die Fans waren nachsichtig, der Verleger war es irgendwann nicht mehr – Peichl wurde gefeuert. Ein typischer Schlusspunkt. Die Geschichten, die in »Gegenwart machen« nacherzählt werden, haben eine Gemeinsamkeit: Es fehlt das Happyend. Auch darin liegt eine Stärke des Buchs: Die Akteure beschreiben freimütig den Katzenjammer, der einsetzt, wenn all die Arbeit (die Züge von Workaholismus hatte) am Ende vergebens war. Sei es, weil ein Tom Kummer durch gefälschte Interviews den Ruf des in den 90er Jahren auf Teufel komm raus originellen »SZ-Magazins« ruinierte (das seitdem wieder brav in der Spur läuft). Sei es, weil der Versuch, »Vanity Fair« wöchentlich herauszubringen, von vornherein zum Scheitern verurteilt war.

Was bleibt, sind zahllose Artikel, an denen kommende Generationen von Soziologen und Historikern ihre Freude haben werden. Denn sie entwerfen das Psychogramm eines Landes, in dem Journalisten 30 Jahre lang (von 1979 bis 2009) auf vielfältige Weise versuchten, die deutsche Spießigkeit zu überwinden. Heute wissen wir: Es war vergebens; die Spießer haben gesiegt.

Erika Thomalla (Hrsg.): Gegenwart machen – Eine Oral History des Popjournalismus. Schöffling & Co., 256 S., geb., 36€.