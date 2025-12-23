Lästiger Klimaschutz

Der Verkehrssektor verstößt gegen die Klimaziele und darf es dank der Gesetzesnovelle weiterhin. Foto: imago/imagebroker

Die erste Frist ließ die Bundesregierung am 15. Oktober verstreichen. Das Bundesverfassungsgericht hatte eine Stellungnahme zur Klage von fünf Umweltverbänden gegen das im April 2024 von der Ampel-Regierung reformierte Klimaschutzgesetz eingefordert. Zumindest das Versprechen, die Stellungnahme bis Jahresende nachzureichen, hält Schwarz-Rot nun formal ein. Mit Datum vom 15. Dezember sandte namens der Regierung ein Rechtsanwaltsbüro eine gut 40-seitige Stellungnahme sowie ein Rechtsgutachten nach Karlsruhe. Beides liegt »nd« teilweise geschwärzt vor.

Die vor gut einem Jahr eingereichte Verfassungsklage richtet sich dagegen, dass die Reform das Klimagesetz geschwächt hat und dass die Maßnahmen ohnehin unzureichend sind, um die deutschen Klimaziele zu erreichen. Die Novelle entspreche auch nicht den Anforderungen, die das Bundesverfassungsgericht 2021 in seinem Klimaurteil niedergelegt hatte, betonen die Umweltverbände. Sie hoffen, dass Karlsruhe die Bundesregierung höchstrichterlich zu entscheidenden Verbesserungen verpflichtet.

Konkret kritisieren die Kläger, dass mit der Ampel-Reform die CO 2 -Emissionen nicht mehr jährlich konkret für jeden der sechs Sektoren (Energie, Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und Abfall) gelten, sondern dass eine »sektorübergreifende« und »mehrjährige Gesamtrechnung« eingeführt wurde. Dass durch diese Operation das Klimaziel für 2030 – eine CO 2 -Reduktion um 65 Prozent – rein rechnerisch noch in Reichweite ist, greift die Regierung erstaunlicherweise nicht auf. Sie kehrt zur Situation im Jahr 2023 vor der Reform zurück. So ist auf Seite 15 der Stellungnahme zu lesen: Mit dem damaligen Klimaschutzprogramm habe man die zu dem Zeitpunkt bestehende Lücke von 1100 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalent zum Erreichen des 2030-Ziels auf etwa 200 Millionen Tonnen reduzieren und damit überwiegend schließen können.

Es folgen weitere Bemerkungen zum Klimaschutzprogramm 2023 sowie zu dem schnelleren Ausbau der Erneuerbaren, dem Deutschlandticket und dem Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz. Erwähnenswert findet die Regierung auch den Beschluss zum Gebäudeenergiegesetz oder zeitnah geplante Vorhaben wie die Klimaschutzverträge oder die CO 2 -orientierte Lkw-Maut. Auch darf der Verweis auf das in Arbeit befindliche Klimaschutzprogramm 2026 nicht fehlen.

Das liest sich alles nicht nur wie lustlos hingeworfen. De facto wird in der Stellungnahme auch die Klimapolitik der Ampel-Regierung mehr oder weniger eliminiert – als habe Schwarz-Rot damit rein gar nichts zu tun.

Des Weiteren wird die Klage der fünf Verbände verfassungsrechtlich als »teilweise unzulässig« bezeichnet. So verlangten die Beschwerdeführenden die Feststellung eines gesetzgeberischen Unterlassens, obwohl ein solches nur bei völliger Untätigkeit des Gesetzgebers gerügt werden dürfe. Ebenfalls für unzulässig wird die Forderung nach einem ambitionierteren Reduktionspfad bezeichnet, als er im Gesetz bereits verankert ist. Seit dem Klimaurteil 2021 hätten sich wesentliche Erkenntnisse zu den Auslöse- und Wirkmechanismen des anthropogenen Klimawandels nicht so evident geändert, dass die Regelungen des Klimagesetzes zwischenzeitlich verfassungsrechtlich untragbar geworden wären, argumentiert die Regierung. Dem stehe schon die Komplexität des Klimasystems entgegen.

Trotz dieser Komplexität kommen andere Stellungnahmen zur Verfassungsbeschwerde zu ganz anderen Positionen. So spricht der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) klar davon, dass einem ohnehin schon deutlich geschrumpften CO 2 -Budget Deutschlands mit der Novelle ein geschwächter Klimaschutz gegenüberstehe. Das Beratergremium der Bundesregierung kritisiert weiter, dass im Klimagesetz trotz erkannter Defizite die Pflicht zum unverzüglichen Handeln ebenso aufgegeben wurde wie das Prinzip der Ressortverantwortlichkeit.

Die Folge ist für den Umweltrat eindeutig: Die deutschen Treibhausgasemissionen würden im nächsten Vierteljahrhundert jedes Jahr die Reduktionsziele des Klimaschutzgesetzes verfehlen. Entsprechend sei das Erreichen der Klimaneutralität zurzeit weder mit den aktuellen noch mit den weiteren geplanten Maßnahmen in Sicht. Derzeit müsse von einer »substanziellen Umsetzungslücke« ausgegangen werden, erklärt der SRU.

Auch Jürgen Resch hält es für sicher, dass die Abschaffung der Sektorvorgaben die Erreichung der Klimaziele unwahrscheinlicher mache. Entsprechend fordert der Geschäftsführer der mitklagenden Deutschen Umwelthilfe, die scharfen Sektorvorgaben sowie die ebenfalls mit der Reform weggefallenen Klimaschutz-Sofortmaßnahmen in Verkehr und Gebäuden wieder einzuführen.

De facto wird in der Stellungnahme auch die Klimapolitik der Ampel-Regierung mehr oder weniger eliminiert. -

Auffällig an der Stellungnahme der Bundesregierung ist auch der häufige Bezug auf eine »Globalität des Klimawandels« und die daraus resultierende Pflicht, Wege zum Klimaschutz insbesondere auf internationaler Ebene zu suchen. Die Tonalität passt gut zur Haltung des Bundeskanzlers, den deutschen Beitrag zum Klimaproblem möglichst kleinzureden. Die Bundesrepublik mache etwa ein Prozent der Weltbevölkerung aus und stehe für nur zwei Prozent des Problems mit den CO 2 -Emissionen, hatte Friedrich Merz im Juli ein weit verbreitetes Argument gegen nationale Maßnahmen aufgegriffen.

Klimaschutz ist lästig, und als Regierung haben wir ohnehin wenig Lust dazu – so lautet der Tenor der regierungsoffiziellen Stellungnahme. Den klagenden Umweltverbänden lässt dies nur scharfe Kritik übrig. Klare Mängel durch die Klimagesetz-Reform würden in der Stellungnahme als nachrangig heruntergespielt, betonen sie in einer gemeinsamen Erklärung.

Die Beschwerdeführenden wollen die Stellungnahme nun juristisch genau prüfen, meint Susanne Jung, Geschäftsführerin des mitklagenden Solarenergie-Fördervereins SFV. »Wir können uns nur schwer vorstellen, wie die Bundesregierung ihre veraltete Klimapolitik erfolgreich rechtfertigen möchte.«