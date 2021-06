In der fantastischen Serie »Mad Men«, in der es um Werbeagentur-Yuppies im New York der 1960er Jahre geht, sagt der Chef-Kreative, Don Draper, den Satz: »Was ihr ›Liebe‹ nennt, wurde von Typen wie mir erfunden, um Strumpfhosen zu verkaufen.« Nun, das mit dem Warenfetisch funktioniert eben seit Jahrhunderten ziemlich gut. Wobei sich mit Sicherheit diverse Spin Doctoren schon Gedanken darüber machen, was zu tun ist, wenn ein relevanter Teil der Bevölkerung keine Lust hat, sich impfen zu lassen. In der EU sollen das immerhin um die 30 Prozent sein. Kluge Köpfe in Rumänien haben Don Drapers Geist längst inhaliert. Dort bekommt man mit dem Besuch des Gruselschlosses von Vlad Tepes (Graf Dracula) nicht nur eine Führung durch den Folterkeller, sondern gleich eine Corona-Impfung gratis dazu. Plus ein Zertifikat, das »Kühnheit und Verantwortungsbewusstsein« attestiert. Hunderte sollen deshalb am vergangenen Wochenende an der Burg Schlange gestanden haben. Schön, und was bedeutet das bitte für Deutschland? Im Gartencenter gibt es nächste Woche die Ranunkeln im Sonderangebot. cod