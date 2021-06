Da passt man einmal nicht auf - und schwupps, ist die Welt eine völlig andere geworden. Also jetzt nicht die »Welt«, da steht immer noch das Gleiche drin, auch wenn man mal ein paar Tage nicht liest. Der Unterschied ist übrigens wichtig, es hat ja auch kaum jemand Zeit, die »Zeit« in Gänze zu lesen. Nein, es geht mehr um die überraschenden kleinen Schritte, die Großes bewirken. Nicht so wie der kleine Schritt auf den Mond, der zwar vorgeblich bescheiden als klein benannt, aber natürlich als groß empfunden wurde. Nein, diese kleinen unintendierten Dinge. Zettel auf Pressekonferenzen, derlei, Sie wissen schon. Die FDP hat am Wochenende ihren Parteitag abgehalten. In den vielen Anträgen steht dann meist so überraschendes wie in der »Welt« und interessiert dementsprechend weder die Welt noch die Bohne. Nicht einmal die Delegierten. Marktwirtschaft? Gähn, nehmen wir. Schuldenbremse? Schon im Schwips, noch mal gähn, sind wir natürlich für. Drogenpolitik nach portugiesischem Modell? Fast eingeschlafen, aber wird schon gut sei ... oh, Moment, was haben wir da gerade beschlossen? stf