Vergnügt sich Ihr Essensbote fröhlich im Aufzug Ihres Hauses, statt im Schweiße seines Angesichts bis ins Loft hinaufzustapfen? Verschnauft er ausgiebig auf dem Treppenabsatz, da, wo es keinen Fahrstuhl gibt? Schaut er dabei womöglich noch verträumt aus dem Fenster und denkt an den Feierabend, seine Liebsten und ein gutes Essen auf dem eigenen Teller? Sollten Sie derlei Erfreuliches beobachten, melden Sie das am besten sofort bei Lieferando - »Direktnachricht mit der Bestellnummer, damit wir das Ganze einmal prüfen können«. Damit enthüllt Lieferando natürlich nicht, dass seine Arbeitskräfte dauerhaft überwacht oder gar ausgespäht werden. Ganz im Gegenteil: Die bei der Essensauslieferung erhobenen Daten dienen neben logistischen Zwecken (»Wir können nun mal nicht per Fax mit unseren Fahrern kommunizieren«) - lediglich der Berechnung von Prämien oder Kilometerpauschalen. Wo Datenschützer, Politiker und aufgeregte Massen einen Skandal wittern, wird der Lieferando-Beschäftigte ausschließlich belohnt. Der ohnehin schon glücklich Lohnarbeitende wird es Ihnen danken. rst