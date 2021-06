Haben Sie es auch schon bemerkt? Dieses unheimliche Schwinden der Meinungsfreiheit? Diese Befürchtung, etwas zu sagen, was jemandem missfallen könnte? Diese Angst, von Häschern des Diskursregimes ergriffen, zu Hausarrest verdonnert oder mit fünf Peitschenhieben gezüchtigt zu werden? Nein? Dann gehören Sie zu jenen 45 Prozent in Deutschland, die wohl ziemlich naiv durchs Leben gehen. Immerhin 44 Prozent erkennen laut einer Umfrage die Zeichen der Zeit und glauben nicht mehr, dass man seine politische Meinung frei äußern kann. Eine Verdreifachung seit 1991. Wenn das so weitergeht, darf man in 30 Jahren überhaupt nichts mehr sagen. Dann herrscht Schweigen im Lande. Und was darf man schon jetzt nicht mehr äußern? Laut Umfrage die Wahrheit über Gleichberechtigung von Frauen, Vaterlandsliebe und Muslime. Ja Kruzitürken (falls das noch erlaubt ist), das ist natürlich blöd, wenn man nicht über Frauen und Ausländer herziehen darf. Wer sein Vaterland innig genug liebt, tut es natürlich trotzdem. Auch wenn er es mit panischer Angst vor der Meinungspolizei bezahlen muss. wh