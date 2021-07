In Zeiten der Pandemie werden nicht nur zuvor nischige Wissenschaftsfelder ins Bewusstsein sonst oftmals träger Massen gerückt - auch Maßstäbe werden verrückt, manch Maß wieder zurechtgerückt und dabei auf den Kopf gestellt. Die größte Beleidigung hierbei ist offenbar die Erinnerung des Menschen an die eigene Vergänglichkeit - so einzigartig und vor allem unverwundbar ist die Spezies dann offenbar doch nicht, obwohl sie als einzige in der Natur das Konzept des Mülls erfunden hat und Wegwerfplastik augenscheinlich immer noch als zivilisatorischen Fortschritt betrachtet. Nun ja, die reine Materie ist auf jeden Fall schon mal länger haltbar. Und so grämt sich mancher und wünscht sich Bedeutung und ist doch nur im Dasein gefangen. Nur mal einen kleinen Blick aus dem Diesseits, nur einmal den Naturgesetzen trotzen. Aber manchmal ist das plötzlich möglich. Und zwar an Orten, wo man es nun wirklich nicht vermutet: »Corona-Inzidenz im Landkreis Zwickau wieder jenseits von Null« - dort kann man offenbar das Wunder der Negativinzidenz feiern. Schon wieder. stf