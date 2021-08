Bald wird es ernst: Die Ära Merkel geht unwiderruflich zu Ende. Ältere Zeitgenossen haben es da einfach. Sie haben schon Ulbricht und Adenauer, Honecker und Kohl, Lolek und Bolek oder Cindy & Bert mitgemacht und wissen: Ein neuer Tag bricht an; mal ein besserer, mal ein schlechterer. Aber die Heranwachsenden, die sich ein Dasein ohne Merkels pastellfarbene Blazer nicht vorstellen können? Die vielleicht Drogen nehmen oder verhaltensauffällig werden, wenn ihnen niemand mehr die Gute-Nacht-Raute macht. Die nicht wissen, dass es auch vor Merkel schon so etwas wie Leben gab. Diesen jungen Leuten kann jetzt dank der Wissenschaft geholfen werden. Denn Archäologen haben in Unterfranken den Unterkiefer eines Sauriers ausgegraben. 230 Millionen Jahre soll er alt sein - da kann man relativ sicher sein, dass sein Inhaber von der designierten Ex-Kanzlerin noch nichts wusste. Liebe Eltern, gehen Sie mit Ihren labilen Kindern in die Gesteinssammlung des Landesumweltamtes Hof (alle Kinder mögen schließlich Dinos) und zeigen Sie ihnen die prähistorische Kauleiste: So sah sie aus, die Welt vor Merkel. wh