Foto: Andreas Domma

Aufgrund technischer Probleme in unserem Druckhaus kam es am Donnerstagabend zu erheblichen Verspätungen in der Weiterverarbeitung unserer Zeitung und damit zu Lieferausfällen in einer Reihe von Vertriebsgebieten. Wir bitten dafür um Entschuldigung. Wo logistisch möglich, wird die Freitagausgabe am Samstag nachgeliefert. nd

Die Ausgabe vom 20. August 2021 steht kostenlos als Download zur Verfügung.