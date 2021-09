Jedes dritte Kind ganztags betreut

Vor Beginn der Corona-bedingten Schließungen von Betreuungseinrichtungen wurden Kinder unter 6 Jahren immer häufiger ganztags betreut. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, wurden zum Stichtag 1. März 2020 knapp 1,6 Millionen Kinder zwischen 0 und unter 6 Jahren mehr als 7 Stunden durchgehend täglich in einer Kita-Einrichtung oder in öffentlich geförderter Kindertagespflege betreut. Die Ganztagsbetreuungsquote lag damit bei 34 Prozent, was einen deutlichen Anstieg gegenüber 2010 (22 Prozent) bedeutet.

Bei der Ganztagsbetreuungsquote von Kindern zeigen sich jedoch große Unterschiede mit Blick auf die beiden einzelnen Altersgruppen: Während Kleinkinder seltener ganztätig betreut werden (zuletzt 20 Prozent der unter 3-jährigen Kinder), lag die Ganztagsbetreuungsquote bei den 3- bis unter 6-Jährigen bei 48 Prozent.

Thüringen mit dem höchsten Wert der Ganztagsbetreuung

Beim Umfang der Kinderbetreuung gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den ost- und westdeutschen Bundesländern. So hat Thüringen mit 73 Prozent die bundesweit höchste Ganztagsbetreuungsquote bei der Betreuung von Kindern unter 6 Jahren. In Sachsen-Anhalt lag die Quote bei 66 Prozent und in Sachsen bei 65 Prozent. Auch bei der Betreuung der unter 3-Jährigen liegt Thüringen mit einer Ganztagsbetreuungsquote von 52 Prozent an der Spitze, gefolgt von Sachsen-Anhalt (49 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (46 Prozent).

Zum Vergleich: In Baden-Württemberg und Bayern wurden 2020 lediglich 11 Prozent der unter 3-Jährigen ganztags betreut. Auch bei den Kindern unter 6 Jahren war die Ganztagsbetreuungsquote in Baden-Württemberg (18 Prozent) und Bayern (24 Prozent) am niedrigsten, gefolgt von Niedersachsen (26 Prozent). Ein Grund für die regionalen Unterschiede könnte unter anderem darin liegen, dass die Kosten für Kindertagesbetreuung in den einzelnen Bundesländern und Kommunen unterschiedlich ausfallen. dpa/nd