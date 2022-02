Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten ist seit vielen Jahren Ziel der traditionellen Solidaritätsaktionen von »nd« gemeinsam mit SODI, INKOTA-Netzwerk und Weltfriedensdienst. Und auch in diesem Jahr haben wir in Mosambik, in der Demokratischen Republik Kongo und im südlichen Afrika Bäuerinnen und Bauern, Jugendlichen und jungen Filmemachern dies ermöglichen können. Sie können ihre Projekte weiterführen und Grundlagen erkämpfen für die Ernährung, Gesundheit und Bildung der Menschen im ihrem Wirkungskreis.

Vielen Dank all denen, die sich an dieser Solidaritätsaktion beteiligt haben. Und wer sich jetzt noch daran beteiligen möchte ist bis Ende Februar herzlich dazu eingeladen.

