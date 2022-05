Das fertig gedruckte Haus Foto: 3DCP

Der Woh­nungs­man­gel in den gro­ßen Städ­ten hat der Bau­in­dus­trie hier­zu­lan­de mehr Auf­trä­ge ver­schafft, als sie bewäl­ti­gen kann. Man­cher redet schon von der Wie­der­kehr der Plat­ten­bau­wei­se. Doch längst wird nicht mehr nur mit Zie­gel­stei­nen, Stahl oder Beton gebaut. Der alte Werk­stoff Holz kommt mit neu­en Bau­tech­ni­ken wie­der stark ins Geschäft und beim Beton tut sich auch eini­ges. Längst schon wird eine Vari­an­te der Plat­ten­bau­wei­se genutzt – die Ele­ment­plat­te, die vor Ort mit Beton fer­tig gegos­sen wird. Und seit eini­gen Jah­ren arbei­ten For­schungs­ein­rich­tun­gen und Unter­neh­men an der Anwen­dung des 3D-Drucks im Bau­we­sen. Der kann statt mit Kunst­stof­fen oder Metall auch mit Beton arbeiten.

Die Möglichkeiten …

Ähn­lich wie beim 3D-Druck mit Kunst­stof­fen kommt auch hier der Werk­stoff aus einer com­pu­ter­ge­steu­er­ten Düse. Auf der Bau­stel­le aller­dings kommt Beton aus der Düse, und der gan­ze »Dru­cker« ist ein paar Num­mern grö­ßer. Die Dru­cker­dü­se bewegt sich auf einem Metall­rah­men in drei Ach­sen, exakt ent­spre­chend dem vor­pro­gram­mier­ten Ablauf. Damit kön­nen sie jeden belie­bi­gen Punkt inner­halb ihres Sys­tems errei­chen. Gear­bei­tet wird dabei nach dem Prin­zip Schicht-auf-Schicht, das heißt, dass eine Wand nicht in einem Stück gegos­sen wird, son­dern in meh­re­ren Lagen ent­steht. Das Com­pu­ter­pro­gramm berech­net, wie lang und dick die Schich­ten sein sol­len und in wel­cher Rei­hen­fol­ge sie gelegt wer­den. Dabei muss auch berück­sich­tigt wer­den, wie schnell der Beton bin­det. Das Pro­blem dürf­te Heim­wer­kern geläu­fig sein, die schon mal grö­ße­re Löcher in einer Wand mit Mör­tel ver­schlie­ßen muss­ten – sie müs­sen lang­sam gefüllt wer­den, damit das Mate­ri­al bin­den und sich sta­bi­li­sie­ren kann.

Die däni­sche Bau­fir­ma 3DCP hat sich auf die neue Tech­no­lo­gie spe­zia­li­siert und sie auf Grund gesam­mel­ter Erfah­run­gen so weit opti­miert, dass sie statt der übli­chen zwei Zen­ti­me­ter dicken Schich­ten vier Zen­ti­me­ter dicke auf­tra­gen kann. Die tra­gen­den Wän­de wer­den ent­we­der dop­pelt gegos­sen mit einem Zick­zack­mus­ter zwi­schen den bei­den Wän­den zur Ver­stär­kung oder tra­di­tio­nel­le Säu­len mit übli­cher Armie­rung ein­ge­setzt. Auf die­se Wei­se las­sen sich nahe­zu belie­big geform­te Mau­ern gestal­ten. Vor­aus­ge­setzt natür­lich, dass der Bau­herr wil­lens ist, für die Fan­ta­sie des Archi­tek­ten zu bezah­len. Der Dru­cker muss nur zu Beginn und nach einem Pro­be­lauf kali­briert, das heißt ein­ge­stellt wer­den, und schafft bis zu 100 Zen­ti­me­ter per Sekun­de. Wäh­rend des Auf­tra­gens der Schich­ten kann das Mate­ri­al geän­dert wer­den, wenn Sta­bi­li­täts- oder Iso­la­ti­ons­for­de­run­gen sich ändern. Auch kön­nen Farb­zu­sät­ze ein­ge­ge­ben wer­den, um die Ästhe­tik zu ver­bes­sern. Kurz gesagt müs­sen Beton­bau­ten nicht lang­wei­lig-recht­wink­lig aussehen.

… die Grenzen …

3DCP hat auch eine Lösung gefun­den für die Decken. Die wer­den ja nicht nur durch Druck belas­tet wie die Wän­de. Des­halb ste­cken in Beton­de­cken in der Regel Stahl­stä­be, die die Zug­be­las­tun­gen auf­neh­men. Bis­her muss­ten daher ent­we­der Scha­lun­gen für den Guss der Decken­plat­ten auf­ge­baut wer­den oder pas­sen­de Ele­ment­plat­ten, die bereits mit Stahl­be­weh­rung vor­pro­du­ziert wur­den, auf die Wän­de auf­ge­legt und mit Beton aus­ge­gos­sen wer­den. Bei 3DCP wer­den mit spe­zi­el­lem Beton die Umris­se der Stüt­zen gedruckt und anschlie­ßend mit Beton gefüllt. Auf die­se wird mit dem Auto­kran eine netz­för­mi­ge Stahl­be­weh­rung auf­ge­legt und nach­fol­gend mit Beton bedeckt. Wie genau das Gan­ze funk­tio­niert, woll­te 3DCP-Mit­grün­der Mikkel Brich nicht näher erläu­tern. Die Spann­wei­te ist bei dem Ver­fah­ren auf drei Meter beschränkt.

Der Druck- bezie­hungs­wei­se Bau­pro­zess stellt hohe Anfor­de­run­gen an die Logis­tik, denn der Beton muss kon­ti­nu­ier­lich frisch abge­lie­fert wer­den. Ein­mal begon­nen, soll­te der Pro­zess nicht unter­bro­chen wer­den, bis das gesteck­te (Tages-)Ziel erreicht ist. Unter die­sen Bedin­gun­gen kann ein klei­ne­res Gebäu­de von etwa 40 m2 Wohn­flä­che – in der Bran­che »Tiny House« genannt – an einem Arbeits­tag inner­halb von acht bis zehn Stun­den roh­bau­fer­tig sein. Obwohl es ein­zel­ne höhe­re Test­bau­ten gibt, ist die gegen­wär­ti­ge maxi­ma­le Gerüst­hö­he auf drei Bau­wer­ke beschränkt. Die Pum­pen, die den Beton durch Schläu­che zum Druck­kopf schi­cken, kön­nen den für grö­ße­re Höhen nöti­gen Druck nicht ohne wei­te­res erzeu­gen. Theo­re­tisch mög­li­che Lösun­gen sind bis­her unren­ta­bel und ver­lan­gen zu viel Platz.

… und die Aussichten

Das 3D-Dru­cken beim Bau wird gele­gent­lich als Mög­lich­keit bezeich­net, die Woh­nungs­not in der Drit­ten Welt zu behe­ben. Doch die Kos­ten der Tech­nik eben­so wie die not­wen­di­ge Logis­tik set­zen gegen­wär­tig Gren­zen. Dazu kommt, dass die opti­ma­le Tem­pe­ra­tur für den Beton zwi­schen zehn und 30 Grad Cel­si­us liegt. Bei höhe­ren Tem­pe­ra­tu­ren muss dem Beton extra Was­ser zuge­führt wer­den, um ihn plas­tisch zu hal­ten, was in was­ser­ar­men Gebie­ten eine zusätz­li­che Her­aus­for­de­rung wäre. Auch zu nied­ri­ge Tem­pe­ra­tu­ren erhö­hen den Auf­wand. Bei unter fünf Grad muss ein Bau­zelt auf­ge­stellt wer­den, damit der Raum erwärmt wer­den kann, um ein vor­zei­ti­ges Erstar­ren des Betons zu ver­hin­dern. Die­ses Pro­blem ist aller­dings kein spe­zi­fi­sches Pro­blem des 3D-Drucks, es tritt bei allen Beton­ar­bei­ten auf.

Die Exper­ten sind sich gegen­wär­tig unei­nig, wel­che Per­spek­ti­ven 3D-Druck auf dem Bau hat. Einst­wei­len ist er wohl eine Nischen­tech­no­lo­gie – sowohl von der Anzahl der damit errich­te­ten Bau­ten als auch bei den prak­ti­schen Mög­lich­kei­ten. Bis­her wur­den vor­zugs­wei­se Häu­ser gebaut, die etwa ein Drit­tel der Grö­ße eines klas­si­schen Ein­fa­mi­li­en­hau­ses haben. Der Markt­füh­rer COBOD, ein däni­sches Unter­neh­men, bie­tet einen Robo­ter an, der ein Haus mit 170 Qua­drat­me­tern Grund­flä­che inner­halb von 26 Stun­den bau­en kann. Mit einem Preis von etwa 2,5 Mil­lio­nen Euro muss der »Dru­cker« aller­dings auch gut aus­ge­las­tet sein, um die Inves­ti­ti­on ren­ta­bel zu machen. Posi­tiv zu Buche schlägt, dass die Bedie­nung durch zwei Per­so­nen aus­ge­führt wer­den kann und der Robo­ter so pro­gram­miert wer­den kann, dass ande­re Gewer­ke inner­halb des Grund­ris­ses arbei­ten kön­nen, ohne die Auf­la­gen des Arbeits­schut­zes zu ver­let­zen. Dies betrifft unter ande­rem die Ver­le­gung von Roh­ren oder elek­tri­schen Lei­tun­gen, was bei guter Pla­nung zu erheb­li­chen Zeit­ein­spa­run­gen führt.

Der Erfolg von COBOD und, dar­auf auf­bau­end, 3DCP hat nicht nur mit enger Ver­bin­dung zur For­schung an zwei tech­ni­schen Uni­ver­si­tä­ten zu tun. Auch die finan­zi­el­le Unter­stüt­zung durch ein Tech­no­lo­gie­pro­gramm der däni­schen Regie­rung tat ein übriges.

3D-Druck kann nicht nur beim Bau­en in städ­ti­schen Rand­la­gen ein­ge­setzt wer­den, son­dern auch in Gebie­ten mit dich­ter Bebau­ung, da kein Kran benö­tigt wird. Die Ver­dich­tung der Bebau­ung kann damit vor­an­ge­trie­ben wer­den. Die Tech­no­lo­gie ist ins­ge­samt so aus­ge­reift, dass die gel­ten­den EU-Bau­vor­schrif­ten ein­ge­hal­ten wer­den, aber pri­va­te Bau­her­ren sind zumin­dest in Däne­mark noch zurück­hal­tend. Daher sind es meis­tens Kom­mu­nen oder staat­li­che Auf­trag­ge­ber, die der neu­en Tech­no­lo­gie mit Auf­trä­gen den Weg ebnen.