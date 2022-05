Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), präsentierten am Dienstag den Jahresbericht 2021 politisch motivierter Kriminalität. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

»Aber der Links­ex­tre­mis­mus!« Der bekann­te Recht­fer­ti­gungs­re­flex fiel bei der Prä­sen­ta­ti­on der Zah­len zur poli­tisch moti­vier­ten Kri­mi­na­li­tät aus dem Jahr 2021 gefühlt weni­ger pein­lich aus, als das unter dem ehe­ma­li­gen Bun­des­in­nen­mi­nis­ter Horst See­hofer (CSU) zuletzt der Fall war. Dass sei­ne Nach­fol­ge­rin Nan­cy Fae­ser (SPD) deut­lich benennt und betont, wel­che Gefahr von Rechts­ex­tre­mis­mus und Anti­se­mi­tis­mus aus­geht, wird nur dadurch getrübt, dass zahl­rei­che Straf­ta­ten schein­bar gar nicht zuzu­ord­nen sind. Mit einem Anstieg um 147 Pro­zent konn­ten über 21 000 Delik­te kei­ner spe­zi­el­len Ideo­lo­gie zuge­ord­net wer­den, hat­ten aber oft irgend­wie mit den Coro­n­a­pro­tes­ten zu tun oder fan­den im Umfeld von Wah­len statt.

Dem offen­bar rat­lo­sen Bun­des­kri­mi­nal­amt sei eine klei­ne Hil­fe aus den sozia­len Netz­wer­ken ange­bo­ten. Dort wur­de in den letz­ten Jah­ren immer wie­der deut­lich, dass Per­so­nen, die sich als »weder rechts noch links« bezeich­ne­ten, in den aller­meis­ten Fäl­len sehr deut­lich rech­tem Gedan­ken­gut anhin­gen. Dass schon die Kate­go­rie Reichs­bür­ger nicht als poli­tisch moti­vier­te Kri­mi­na­li­tät von rechts gezählt wird, schönt bereits seit Län­ge­ren das wach­sen­de rech­te Pro­blem im Land. Wenn nun auch eine ein­deu­ti­ge Benen­nung der Quer­den­ker­sze­ne gescheut wird, erhal­ten sich die Behör­den ent­we­der die Opti­on, wei­ter­hin mit der Gefahr von links ora­keln zu kön­nen, oder sie scheu­en sich schlicht davor, eine Kate­go­rie für die radi­ka­le Mit­te zu eröff­nen. Es darf kein Tabu sein zu benen­nen, dass auch aus der Mit­te der Gesell­schaft mitt­ler­wei­le Gewalt ver­übt wird. Die ideo­lo­gi­sche Prä­gung dort zeich­net sich dadurch aus, dass man unpo­li­tisch sein will, um nicht doch als rechts oder als links zu gelten.