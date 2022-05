Russlands Präsident Wladimir Putin bei der Militärparade zum "Tag des Sieges" am 9. Mai auf dem Roten Platz in Moskau Foto: Foto: dpa/Mikhail Metzel

Wer die Rede Putins zur Recht­fer­ti­gung des Angriffs auf die Ukrai­ne las, bekam den Ein­druck, dass er die Ebe­ne ratio­na­ler Macht­po­li­tik ver­las­sen hat, also das, was rea­lis­ti­sche Außen­po­li­tik genannt wird: eine Poli­tik, die eige­ne Inter­es­sen weit­ge­hend ohne mora­li­schen Kom­pass, aber mit nach­voll­zieh­ba­ren Zie­len ver­folgt und dabei Vor­tei­le und Risi­ken halb­wegs ratio­nal kal­ku­liert. Eine sol­che Poli­tik wird von den USA mehr oder weni­ger offen als die ihre pro­pa­giert. Putin zwei­felt das Exis­tenz­recht der Ukrai­ne an, ver­folgt groß­rus­si­sche Macht­fan­ta­sien und recht­fer­tigt den Krieg damit, dass die ukrai­ni­sche Regie­rung von Nazis beherrscht sei. Kal­ku­lier­ba­re Inter­es­sen Russ­lands sind in einer sol­chen Argu­men­ta­ti­on nicht mehr erkenn­bar. Aber halb­wegs ratio­na­le Inter­es­sen Russ­lands gibt es natürlich.

Das heißt, es exis­tie­ren zwei mög­li­che Aus­gangs­si­tua­tio­nen: Ent­we­der Putin ver­folgt eine zyni­sche, aber rea­lis­ti­sche Außen­po­li­tik oder er hat die­se Ebe­ne ver­las­sen und bewegt sich in einer Schein­welt von Groß­macht­phan­ta­sien, die sein Han­deln irra­tio­nal und unkal­ku­lier­bar machen. Bei­de Alter­na­ti­ven soll­te man für Über­le­gun­gen, wie der Krieg zu been­den ist, beden­ken − wobei nie­mand weiß, was im Kopf von Putin vor­geht und ob Wider­sprü­che in der rus­si­schen Füh­rung exis­tie­ren und wie groß sie sind.

Geht man von einer Unkal­ku­lier­bar­keit der rus­si­schen Poli­tik aus, scheint es fol­ge­rich­tig zu sein, auf einen Sieg der Ukrai­ne zu set­zen und das Land ent­spre­chend hoch­zu­rüs­ten. Dann muss man anneh­men, dass die Ukrai­ne den Krieg gewin­nen kann. Kon­se­quent ist dann auch, die Ukrai­ne mit schwe­ren Waf­fen aus­zu­rüs­ten. Neben­bei: Wich­ti­ger ist wohl die Fra­ge, ob man es mit Angriffs- oder Ver­tei­di­gungs­waf­fen zu tun hat.

Es ist Spe­ku­la­ti­on, ob die Ukrai­ne den Krieg kon­ven­tio­nell gewin­nen kann. Die rus­si­sche Armee scheint einer­seits nicht so schlag­kräf­tig zu sein wie ange­nom­men. Ande­rer­seits sind die rus­si­schen Reser­ven an Mensch und Mate­ri­al enorm. Ange­nom­men, der Ukrai­ne gelingt es, die rus­si­sche Armee zurück­zu­drän­gen, so ist nicht aus­zu­schlie­ßen, dass Putin am Ende klei­ne oder gro­ße Atom­waf­fen ein­setzt. Man­che wer­den sagen, das ist nur Säbel­ras­seln, so ver­rückt ist er nicht – aber vor einem Ein­marsch in die Ukrai­ne hät­ten auch nur weni­ge damit gerech­net, dass Putin das Land wirk­lich über­fal­len lässt.

Die Dro­hung, Atom­waf­fen ein­zu­set­zen, ist aus­ge­spro­chen. Selbst wenn nur die Ukrai­ne direkt mit Atom­waf­fen zer­bombt wür­de, wären gro­ße Tei­le Euro­pas auf lan­ge Sicht radio­ak­tiv ver­seucht, was natür­lich auch Russ­land betrifft. Die USA wären nicht tan­giert. Zynisch könn­te man sagen: Sie sind gleich zwei Kon­kur­ren­ten auf einen Schlag los­ge­wor­den. US-Ver­tei­di­gungs­mi­nis­ter Lloyd Aus­tin erklär­te es zum Inter­es­se der USA, Russ­land mas­siv zu schwä­chen. Das passt zur stra­te­gi­schen Aus­rich­tung nach Asi­en, in die neue Kon­kur­renz mit Chi­na. Baer­bock hat sich der Posi­ti­on von Aus­tin ange­schlos­sen. Nicht bedacht hat sie offen­bar ein Sze­na­rio, bei dem Atom­waf­fen ein­ge­setzt wer­den, was umso wahr­schein­li­cher wird, je mehr sich der rus­si­sche Bär in die Ecke gedrängt fühlt.

Die Alter­na­ti­ve ist eine Ver­hand­lungs­lö­sung. Dage­gen wird argu­men­tiert, dass man ver­geb­lich ver­sucht habe, mit Putin zu ver­han­deln. Wenn er irra­tio­nal agiert, sto­ßen diplo­ma­ti­sche Inter­ven­tio­nen wahr­schein­lich an ihre Gren­zen. Ein Dilem­ma, auf das auch der Phi­lo­soph Jür­gen Haber­mas hin­ge­wie­sen hat. Dilem­ma­ta wer­den durch ihre Aus­weg­lo­sig­keit defi­niert. Dabei kann man aber nicht ste­hen blei­ben und ist dar­auf ver­wie­sen, Aus­we­ge zu suchen, wie pro­ble­ma­tisch und unwahr­schein­lich sie auch sein mögen. Dann dür­fen die euro­päi­schen Staa­ten kei­nes­falls nur auf eine Hoch­rüs­tung der Ukrai­ne set­zen, son­dern sie müs­sen den ande­ren Aus­weg – ver­han­deln, ver­han­deln, ver­han­deln – min­des­tens par­al­lel ver­su­chen. Die Anstren­gun­gen sei­tens der Bun­des­re­gie­rung und der EU sind in die­ser Hin­sicht lei­der eher bescheiden.

Man müss­te schlicht alle Kanä­le nut­zen, die noch offen oder zu öff­nen sind. Jan van Aken hat Waf­fen­lie­fe­run­gen in »nd.DieWoche« als Poli­tiker­satz bezeich­net und vor­ge­schla­gen, die bis­her neu­tra­len Staa­ten Chi­na und Indi­en als Ver­mitt­ler zu gewin­nen. Das wäre eine Alter­na­ti­ve. Und auch wenn man die Poli­tik von Ger­hard Schrö­der und ihn per­sön­lich zutiefst absto­ßend fin­det: In der gegen­wär­ti­gen Situa­ti­on ist auch das ein Kanal, der zu nut­zen wäre und nicht mora­lin­sauer kom­men­tiert wer­den darf.

Chan­cen für Ver­hand­lun­gen kann es nur geben, wenn Putin oder ande­re in der rus­si­schen Füh­rung erken­nen, dass Russ­land nicht gewin­nen kann. Auch wenn man annimmt, dass die Ukrai­ne nicht gewin­nen kann, folgt dar­aus nicht, dass Russ­land gewinnt. Die jün­ge­re Geschich­te zeigt, dass ein mili­tä­ri­scher Sieg längst nicht in die Lage ver­setzt, das Land zu beherr­schen und zu befrie­den. Also darf die Ukrai­ne die mili­tä­ri­sche Aus­ein­an­der­set­zung auch nicht ver­lie­ren, was die Ver­sor­gung mit Defen­siv­waf­fen rechtfertigt.

Die alter­na­ti­ve Aus­gangs­si­tua­ti­on, Russ­land ver­folgt ratio­na­le Inter­es­sen im Sin­ne einer »rea­lis­ti­schen Außen­po­li­tik«, wird mehr oder weni­ger igno­riert und als Putin-Ver­ste­he­rei abge­kan­zelt. Das ist unklug, wenn das Ziel ist, das Ster­ben zu been­den, und nicht, Russ­land für immer zu schwä­chen. Wel­che Inter­es­sen wer­den dis­ku­tiert? Da ist zunächst das Sicher­heits­in­ter­es­se Russ­lands, das durch eine West­in­te­gra­ti­on der Ukrai­ne tan­giert sein könn­te, inso­fern als die ato­ma­re Zweit­schlags­ka­pa­zi­tät Russ­lands auf dem Spiel steht, wenn Mit­tel­stre­cken­ra­ke­ten die­se ohne aus­rei­chen­de Vor­warn­zeit zer­stö­ren könn­ten. Pro­ble­ma­tisch ist die­ses Argu­ment, weil die bal­ti­schen Staa­ten, alle­samt Nato-Mit­glie­der, eben­falls an Russ­land gren­zen. Den­noch ist ver­ständ­lich, dass die Ost­erwei­te­rung der Nato das rus­si­sche Sicher­heits­emp­fin­den tan­giert. Wei­ter wer­den wirt­schaft­li­che Inter­es­sen Russ­lands erör­tert. Zumin­dest die Indus­trie­re­gio­nen der Ost­ukrai­ne sind für Russ­land wirt­schaft­lich inter­es­sant. Der schon älte­re Kon­flikt um die West- oder Ost­in­te­gra­ti­on der Ukrai­ne hat das deut­lich gemacht.

Wenn so die Inter­es­sen Russ­lands hin­ter der Aggres­si­on aus­se­hen soll­ten, sind Ver­hand­lungs­lö­sun­gen deut­lich leich­ter als unter der Vor­aus­set­zung, dass es um irra­tio­na­les Groß­macht­stre­ben geht. Man könn­te dann ver­ein­ba­ren, dass die Ukrai­ne mili­tä­risch neu­tral bleibt und ein wirt­schaft­li­cher Aus­tausch mit bei­den Sei­ten statt­fin­det. Sol­che Vor­schlä­ge, wird berich­tet, sei­en von Putin zurück­ge­wie­sen wor­den, wobei unklar bleibt, was genau vor­ge­schla­gen wur­de und wie die Reak­ti­on exakt war. Das ist das Pro­blem der Bericht­erstat­tung im Krieg – die Medi­en wer­den schnell Par­tei; in die­sem Krieg in einem Aus­maß, das nur noch erschre­ckend ist. Umge­kehrt hat die Nato, ins­be­son­de­re ihr Gene­ral­se­kre­tär, vor dem Ein­marsch bocks­bei­nig dar­auf bestan­den, dass die Ukrai­ne selbst ent­schei­den müs­se, ob sie der Nato bei­tritt oder nicht. Ver­mut­lich ist Bewe­gung auf bei­den Sei­ten erfor­der­lich. Die Auf­rüs­tung der Ukrai­ne und das Ange­bot, sie in die EU auf­zu­neh­men, sind unter die­sen Bedin­gun­gen aller­dings gera­de­zu kon­tra­pro­duk­tiv, weil sie genau die beschrie­be­nen Befürch­tun­gen Russ­lands ver­stär­ken. Auch unter die­ser Bedin­gung gilt es, alle Kanä­le zu nut­zen, um zu Ver­hand­lungs­lö­sun­gen zu kommen.

Nicht nur die Über­nah­me der Krim, auch die Auf­tei­lung Jugo­sla­wi­ens hat deut­lich gemacht, dass es im Völ­ker­recht ein unge­klär­tes Ver­hält­nis zwi­schen dem Selbst­be­stim­mungs­recht der Völ­ker und der Inte­gri­tät des Staa­tes gibt. Des­halb muss mit­tel­fris­tig die Fra­ge der recht­mä­ßi­gen Sepa­ra­ti­on oder Sezes­si­on völ­ker­recht­lich gelöst wer­den. In der Geschich­te gibt es vie­le Bei­spie­le, dass sich bestimm­te Ter­ri­to­ri­en von ihrem Staat getrennt haben und einen eigen­stän­di­gen Staat pro­kla­miert haben. Durch­ge­setzt hat sich dabei in der Regel das Recht des Stär­ke­ren und nicht die Stär­ke des Rechts. Das Recht auf Sezes­si­on ist völ­ker­recht­lich umstrit­ten, eben weil es kei­ne kla­ren Ver­ein­ba­run­gen gibt. Das führt ent­we­der zu zivi­len Kon­flik­ten wie in Kata­lo­ni­en, Que­bec oder Schott­land. Oder es führt zu bru­ta­len Krie­gen und gewalt­tä­ti­gen Aus­ein­an­der­set­zun­gen wie im ehe­ma­li­gen Jugo­sla­wi­en oder in der Tür­kei. Völ­ker­recht­li­che Regeln sind not­wen­dig, mit denen sich das Selbst­be­stim­mungs­recht der Völ­ker oder einer Regi­on umset­zen lie­ße, ohne durch­sich­ti­ge Argu­men­te wie die Ver­let­zung der Inte­gri­tät eines Staa­tes oder umge­kehrt die zuläs­si­ge Selbst­be­stim­mung zu bemühen.

Das führt zwin­gend zu einem Wort über die ner­ven­de Schein­hei­lig­keit der Dis­kus­si­on: Der Angriff Russ­lands auf die Ukrai­ne ist nicht der ers­te Krieg, der seit dem Zwei­ten Welt­krieg in Euro­pa geführt wird. In den 1990er Jah­ren hat ein bru­ta­ler Krieg in Jugo­sla­wi­en, eben um die Auf­spal­tung des Staa­tes in vie­le klei­ne­re Staa­ten, getobt. In dem Krieg gab es – nach Schät­zun­gen der Lan­des­zen­tra­le für poli­ti­sche Bil­dung Baden Würt­tem­berg − mehr als 200 000 Tote. Jugo­sla­wi­en lag bekannt­lich mit­ten in Euro­pa. Und die Nato betei­lig­te sich an die­sem Krieg und zwar völ­ker­rechts­wid­rig, weil sie weder ange­grif­fen wur­de noch sich auf ein UN-Man­dat stüt­zen konn­te, als sie gegen Ser­bi­en intervenierte.

Und Kriegs­op­fer sind Kriegs­op­fer – Empa­thie und Anteil­nah­me soll­ten unteil­bar sein. Aber wo ist die aus­führ­li­che Bericht­erstat­tung über die Toten und Ver­letz­ten der vie­len Irak-Krie­ge, wo die Soli­da­ri­tät mit den Jeme­ni­ten oder Suda­ne­sen? Wo wird immer wie­der betont, dass der Angriff der USA auf den Irak, Gre­na­da, Pana­ma usw. usw. völ­ker­rechts­wid­rig war? Baer­bock irrt gewal­tig, wenn sie meint, »der Wes­ten«, das sei­en die Staa­ten, die sich an das Völ­ker­recht gebun­den füh­len. Nicht nur Russ­land und Chi­na haben den Ver­trag über den Inter­na­tio­na­len Straf­ge­richts­hof nicht rati­fi­ziert; das Glei­che gilt für die USA. Wo ist der Ruf nach Waf­fen­lie­fe­run­gen an die Kur­den in Syri­en, die von Erdo­gan – gleich­sam im Schat­ten des Ukrai­ne-Krie­ges – bom­bar­diert werden?

Haber­mas meint unter­schied­li­che Men­ta­li­tä­ten der älte­ren und jün­ge­ren Genera­ti­on in Deutsch­land mit Blick auf den Krieg erken­nen zu kön­nen. Es könn­te auch sein, dass in Tei­len der Dis­kus­si­on ein gleich­sam phy­lo­ge­ne­ti­scher Russ­land­hass durch­bricht, der Grund­la­ge der Kon­ti­nui­tät zwi­schen der Nazi-Dik­ta­tur und der Ade­nau­er-Ära war und in den mao­is­ti­schen Ver­ir­run­gen an den Wur­zeln der Grü­nen durch­brach. Hilf­reich sind sol­che Refle­xe in der gegen­wär­ti­gen Situa­ti­on nicht. Die jün­ge­re Genera­ti­on hat­te inzwi­schen – ähn­lich wie die älte­re mit Blick auf Frank­reich – ein Inter­es­se an der rus­si­schen Kul­tur, Geschich­te usw. ent­wi­ckelt. Dar­an soll­te man anknüpfen.